Il calciomercato del Milan si è chiuso con un clamoroso colpo di scena "last minute" che ha ridefinito il futuro di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese classe 1999, ormai ai margini del progetto tecnico di Rúben Amorim, ha ufficialmente lasciato il club di Via Aldo Rossi nella notte. La sua cessione al Siviglia è arrivata al termine di una giornata surreale e convulsa, caratterizzata da un incredibile intrigo internazionale che ha visto sfumare all'ultimo secondo un accordo già firmato con l'Olympique Lione.

Intrigo Fofana: l'accordo saltato con il Lione di Fonseca per colpa dell'indice di liquidità

Dal domino con il Sunderland al blitz nella notte del Siviglia

Completa nuestro mosaico, Youssouf. pic.twitter.com/H4lgPzkFSY — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2026

Nel pomeriggio di ieri, il destino del numero 19 rossonero sembrava ormai scritto. Il Milan aveva infatti definito nei minimi dettagli il trasferimento di Youssouf Fofana all'Olympique Lione sulla base di. Il mediano aveva persino già firmato il nuovo contratto con i "Gones", dove avrebbe riabbracciato Paulo Fonseca, il tecnico che lo aveva fortemente voluto a Milano due anni fa. A bloccare tutto, però, sono state le note traversie finanziarie del club francese. Per tesserare il centrocampista del Milan, il Lione doveva liberare spazio salariale rispettando i paletti dell'indice di liquidità imposto dagli organi di controllo della Ligue 1. Il piano prevedeva la cessione – in un curioso scherzo del destino – dell'omonimo, esterno offensivo della squadra.La trattativa è rimasta congelata per ore, in attesa del via libera. L'Olympique Lione è riuscito a cedere Malick Fofana al Sunderland per l'importante cifra di 35 milioni di euro più bonus, ma la fumata bianca è arrivata solo dopo le ore 20:00, quando la sessione di mercato in entrata in Francia era ormai ufficialmente sbarrata. Saltato definitivamente il trasferimento a Lione, l'entourage del giocatore ha subito valutato l'inserimento del Beşiktaş di Vincenzo Italiano, sfruttando la finestra di mercato in Turchia aperta fino a venerdì 4 settembre.

Quando la pista turca sembrava la più calda per i giorni a venire, il Milan ha piazzato il colpo di coda notturno, sfruttando la chiusura a mezzanotte del calciomercato nella Liga e ufficializzando il passaggio di Fofana al Siviglia in prestito secco fino al 30 giugno 2027. Una soluzione d'emergenza che permette al centrocampista di misurarsi con la Liga e al Diavolo di alleggerire la rosa, rimandando la cessione a titolo definitivo alla prossima estate.