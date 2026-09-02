Il calciomercato estivo 2026 del Milan è ufficialmente andato in archivio ed è tempo di fare i conti in tasca al club di Via Aldo Rossi. L'impressione diffusa tra i tifosi era che la proprietà RedBird si fosse esposta economicamente tantissimo in questa sessione. Tuttavia, la realtà delle cifre testimonia uno scenario decisamente più equilibrato. Analizzando i dati ufficiali di *Transfermarkt* (al netto dei bonus), emerge una gestione finanziaria strategicamente oculata, guidata dal proprietario Gerry Cardinale per soddisfare le richieste del tecnico Rúben Amorim senza però compromettere troppo la stabilità del bilancio rossonero.

Spese Milan: i tre grandi colpi di Amorim e le operazioni minori

Cessioni e tesoretto bonus: l'incasso del Diavolo supera i 104 milioni

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Il saldo finale e il "caso" Gonçalo Ramos sul bilancio rossonero

Il Milan ha investito un totale didi euro sul mercato. Di questa cifra, bensono stati concentrati su tre acquisti di primissimo piano chiesti dall'allenatore: il centravanti(acquistato dal PSG per 74 milioni), l'esterno(preso dallo Strasburgo per 50 milioni) e il difensore(prelevato dalla Lazio per 30 milioni). A questi si aggiungono alcune operazioni minori: 4,2 milioni di euro per il prestito di Omari Hutchinson dal Nottingham Forest, 3,5 milioni per Andrej Kostić dal Partizan, 2 milioni per Sankhoun Diawara dal Troyes e 1,35 milioni per il contro-riscatto di Francesco Camarda dal Lecce.A fronte delle spese, la dirigenza rossonera è riuscita a rientrare in maniera abbondante grazie alle cessioni e a una serie di bonus strategici legati ad accordi passati. Il Milan ha infatti incassato: 8,2 milioni dalla cessione definitiva didal Newcastle al Tottenham e 15,8 milioni per il passaggio didal Manchester City all'Al-Qadsiah. A questi si sommanodi euro derivanti dalle cessioni dirette: Rafael Leão al Galatasaray (38 milioni), il riscatto di Álex Jiménez (11,75 milioni netti per il Milan, mentre il resto è andato al Real Madrid), Álvaro Morata (12 milioni), Lorenzo Colombo e Tommaso Pobega (7 milioni ciascuno), oltre ai prestiti onerosi di Christopher Nkunku al RB Lipsia (3 milioni) e Samuele Ricci al Como (1,5 milioni). Sono risultati invece gratuiti i prestiti di Fofana, Giménez, Athekame, Odogu e Kostić, per un totale complessivo incassato didi euro.Il bilancio finale dell'estate 2026 fa registraredi euro. Si tratta di. La scelta di non compiere ulteriori acquisti deriva dal fatto che molti esuberi sono partiti in prestito gratuito anziché a titolo definitivo. Su questo conteggio pesa però un dettaglio fondamentale:. Senza il peso del bomber portoghese in questa sessione, la campagna trasferimenti del Milan del periodo estivo si sarebbe chiusa addirittura condi euro.