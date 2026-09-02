Le parole di Luka Modric, centrocampista classe 1985 del Milan, dal palco del Gran Galà del Calcio AIC 2026
Milan, l'arrivo di Modric al Gran Galà del Calcio: Scaroni lo abbraccia | VIDEO PM
Al Teatro alla Scala di Milano è in corso la cerimonia del Gran Galà del Calcio, l'evento promosso dall’Associazione Italiana Calciatori con la Lega Serie A per premiare i protagonisti della stagione 2025-2026. Tra i premiati votati dai colleghi figura Luka Modric: il fuoriclasse croato del Milan è stato inserito nella top 11 del campionato come uno dei migliori centrocampisti della scorsa annata.
Milan, le parole di ModricSul palco del Gran Galà, Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della consegna del riconoscimento. Queste le sue parole riportate da ‘SportMediaset’:
"Ho un grande rispetto per il campionato italiano, lo scorso anno ho capito quanto sia difficile, spero che quest'anno possa essere ancora migliore per me e per il Milan. Ci sono squadre molto competitive e tanti derby, non è un campionato facile"
Il ruolo di Modric nel Milan di AmorimRuben Amorim ha spinto dal primo momento per convincere Modric a firmare il rinnovo di contratto. Il ruolo del centrocampista croato dovrebbe essere più marginale rispetto alla scorsa stagione, dove ha dovuto fare gli straordinari restando in campo per un totale di 2864 minuti. Con la qualificazione in Europa League, il Milan giocherà una partita ogni tre giorni ed avrà bisogno di maggiori alternative in mezzo al campo. La classe e l'esperienza di Modric, tuttavia, saranno fondamentali per permettere a Jashari e Comotto di completare il proprio percorso di crescita.
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