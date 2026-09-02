Tanti retroscena e diversi aggiornamenti nel giorno che segue la chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. L'ultimo colpo in uscita dei rossoneri è stato Youssouf Fofana, ceduto in Spagna dopo una rocambolesca trattativa con il Lione. La notizia del giorno è senza dubbio il rientro in rosa di Fikayo Tomori: e le motivazioni sono sorprendenti. Spunta anche la possibilità di attingere dal mercato degli svincolati per rinforzare la rosa.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, retroscena Tiago Gabriel

"Tiago Gabriel era un profilo che ci interessava parecchio e ha attirato parecchi sguardi. Alla fine, però, non si sono formate le condizioni giuste per chiudere un affare che fosse davvero vantaggioso per il Lecce. La nostra è una società solida: non abbiamo alcuna fretta né il bisogno di svendere i nostri pezzi pregiati".

Cosa è successo con Estupinan

Il nome accostato con più forza alnell'ultima giornata di calciomercato è stato quello di Tiago Gabriel , centrale classe 2004 di proprietà del. L'offerta da 20 milioni euro dei rossoneri, però, è stata respinta dalla società salentina, ferma su una richiesta di 30 milioni. A fare chiarezza sulla trattativa ci ha pensatoDall’Inghilterra emergono nuovi retroscena anche sulla trattativa traperCome ricostruito dal quotidiano britannico ‘The Athletic’, il club di Birmingham ha seguito per oltre un mese il terzino ecuadoriano, spinto dal gradimento del tecnicoche lo aveva già allenato al Villarreal, e dai rapporti con l'agente Jorge Mendes

Secondo il ‘The Athlehic’ i continui cambi delle condizioni poste dalla dirigenza del Milan hanno rallentato la trattativa, portando l'Aston Villa a virare su un altro profilo: Matteo Ruggeri dell'Atlético Madrid. Raggiunta l'intesa per il laterale italiano, la società inglese ha valutato soltanto per poco tempo l'ipotesi di ritornare su Estupiñán, senza però riaprire concretamente le trattative.

Fofana ufficiale al Siviglia

è ufficialmente un nuovo giocatore del. A comunicare l'acquisto del centrocampista francese è stata la stessa società spagnola, tramite un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali. Un affare che va in porto dopo il grande caos intorno al giocatore dell'ultima giornata di calciomercato.

A poche ore dal gong, Fofana era pronto a trasferirsi al Lione. Il Milan aveva trovato un accordo totale con la società francese e anche il giocatore aveva dato il proprio via libera. Il trasferimento era stato confermato anche da Fabrizio Romano con il celebre "Here We Go", ma all'ultimo è saltato tutto. Le 'Gones' hanno riscontrato un problema inatteso sulla cessione dell'omonimo Malick Fofana a poche ore dal gong, congelando l'affare. Sfruttando la chiusura a mezzanotte della sessione di trasferimenti in Liga, la società rossonera è riuscita a piazzare il classe 1999 in prestito secco al Siviglia.

Colpo in arrivo dal mercato degli svincolati?

Le porte della sessione estiva di trasferimenti hanno definitivamente chiuso alle ore 20:00 della giornata di ieri, martedì 1° settembre. C'è un mercato, però, che ancora è aperto:

Sulla lista dei migliori giocatori disponibili a parametro zero spicca un difensore centrale che potrebbe fare al caso del Milan: Diogo Leite, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Union Berlino. La scorsa primavera, il Milan aveva avviato i contatti con l'agenzia 'ProEleven' per sondare il terreno, ma l'affondo non è mai arrivato. Classe 1999, Leite è un centrale mancino cresciuto nelle giovanili del Porto e capace di giocare anche da braccetto. Sulle sue tracce si stanno muovendo attivamente Torino e Lazio, mentre la società rossonera non ha ancora effettuato alcun tentativo concreto.

La verità su Tomori

A complicare l'affondo su Diogo Leite è la recente notizia sulla permanenza diDopo l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, ilaveva intenzione di regalare aun altro rinforzo in difesa. La mancata cessione dell'inglese, però, ha bloccato l'ingresso di un nuovo centrale. Pochi istanti dopo il gong di mercato, l'inglese è stato reintegrato in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore avrebbe accolto con entusiasmo la decisione del tecnico e dovrebbe essere inserito anche nella