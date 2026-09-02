La scadenza era fissata per la mezzanotte della giornata odierna, mercoledì 2 settembre, e il Milan ha pienamente rispettato le tempistiche. Nel corso della serata, la società rossonera ha depositato agli organi competenti la lista UEFA per l'Europa League 2026/2027. Vediamo insieme le scelte di Ruben Amorim, il rigido regolamento della UEFA e i giocatori esclusi.

Il giocatore formato nel Milan

La lista B

Francesco Camarda

Christian Comotto

Davide Bartesaghi

Valeri Vladimirov

Lorenzo Torriani

I quattro calciatori formati nei vivai italiani

Filippo Terracciano (Verona)

(Verona) Pietro Terracciano (Avellino)

(Avellino) Koni De Winter (Juventus)

(Juventus) Alphadjo Cisse (Verona)

Lista UEFA Milan, i 17 'senza requisiti'

Mike Maignan

Fikayo Tomori

Mario Gila

Strahinja Pavlovic

Sankhoun Diawara

Luka Modric

Adrien Rabiot

Yunus Musah

Ardon Jashari

Diego Moreira

Samuel Chukwueze

Pervis Estupinan

Alexis Saelemaekers

Ruben Loftus-Cheek

Omari Hutchinson

Goncalo Ramos

Christian Pulisic

L'unico calciatore registrato comeformatosi a Visamara. Una scelta volta a sfruttare la lista B con gli altri prodotti del settore giovanile rossonero.Nel regolamento delle liste UEFA è presente un cavillo che permette di inserire unI calciatori in questione possono essere stati girati in prestito per un massimo di 12 mesi in una società italiana. Questi i giovani che ilha inserito inLa UEFA richiede anche la presenza di quattro giocatoriCriterio pienamente rispettato dal Milan:Soddisfacendo tutti i criteri della UEFA, ilha potuto inserire in lista altri

L'unico escluso resta Warren Bondo, che il club punta a cedere in Turchia, dove il mercato resterà aperto fino al 4 settembre.