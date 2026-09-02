Il Milan ha depositato la lista UEFA agli organi competenti: ecco i 28 giocatori scelti dal tecnico Ruben Amorim
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La scadenza era fissata per la mezzanotte della giornata odierna, mercoledì 2 settembre, e il Milan ha pienamente rispettato le tempistiche. Nel corso della serata, la società rossonera ha depositato agli organi competenti la lista UEFA per l'Europa League 2026/2027. Vediamo insieme le scelte di Ruben Amorim, il rigido regolamento della UEFA e i giocatori esclusi.
Il giocatore formato nel MilanL'unico calciatore registrato come cresciuto nel vivaio del club è Matteo Gabbia, formatosi a Visamara. Una scelta volta a sfruttare la lista B con gli altri prodotti del settore giovanile rossonero.
La lista BNel regolamento delle liste UEFA è presente un cavillo che permette di inserire un numero illimitato di giocatori nati dal 2005 in poi che, dall'età di 15 anni, hanno giocato per il club per almeno due stagioni di fila. I calciatori in questione possono essere stati girati in prestito per un massimo di 12 mesi in una società italiana. Questi i giovani che il Milan ha inserito in lista B:
- Francesco Camarda
- Christian Comotto
- Davide Bartesaghi
- Valeri Vladimirov
- Lorenzo Torriani
I quattro calciatori formati nei vivai italianiLa UEFA richiede anche la presenza di quattro giocatori cresciuti in settori giovanili italiani. Criterio pienamente rispettato dal Milan:
- Filippo Terracciano (Verona)
- Pietro Terracciano (Avellino)
- Koni De Winter (Juventus)
- Alphadjo Cisse (Verona)
Lista UEFA Milan, i 17 'senza requisiti'Soddisfacendo tutti i criteri della UEFA, il Milan ha potuto inserire in lista altri 17 giocatori liberi da requisiti:
- Mike Maignan
- Fikayo Tomori
- Mario Gila
- Strahinja Pavlovic
- Sankhoun Diawara
- Luka Modric
- Adrien Rabiot
- Yunus Musah
- Ardon Jashari
- Diego Moreira
- Samuel Chukwueze
- Pervis Estupinan
- Alexis Saelemaekers
- Ruben Loftus-Cheek
- Omari Hutchinson
- Goncalo Ramos
- Christian Pulisic
L'unico escluso resta Warren Bondo, che il club punta a cedere in Turchia, dove il mercato resterà aperto fino al 4 settembre.
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