Nuovi dettagli sul mancato passaggio di Pervis Estupiñán dal Milan all'Aston Villa: la ricostruzione del ‘The Athletic’
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Dall’Inghilterra emergono nuovi retroscena sulla trattativa tra Milan e Aston Villa per Estupinan. Come ricostruito dal quotidiano britannico ‘The Athletic’, il club di Birmingham ha seguito per oltre un mese il terzino ecuadoriano, spinto dal gradimento del tecnico Unai Emery, che lo aveva già allenato al Villarreal, e dai rapporti con l'agente Jorge Mendes.
La fiducia di AmorimIl trasferimento verso la Premier League, che inizialmente sembrava molto probabile, ha subito un'interruzione a causa della decisione di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ha portato il giocatore in tournée estiva per valutarne sul campo le caratteristiche. Estupiñán ha convinto l’allenatore a trattenerlo, schierandolo addirittura da titolare nella 1ª giornata di campionato contro il Torino e inserendolo a gara in corso nel match successivo con il Venezia.
Milan, ecco perché Estupinan non è andato all’Aston VillaSecondo il ‘The Athlehic’ i continui cambi delle condizioni poste dalla dirigenza del Milan hanno rallentato la trattativa, portando l'Aston Villa a virare su un altro profilo: Matteo Ruggeri dell'Atlético Madrid. Raggiunta l'intesa per il laterale italiano, la società inglese ha valutato soltanto per poco tempo l'ipotesi di ritornare su Estupiñán, senza però riaprire concretamente le trattative.
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