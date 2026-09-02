Dall’Inghilterra emergono nuovi retroscena sulla trattativa tra Milan e Aston Villa per Estupinan. Come ricostruito dal quotidiano britannico ‘The Athletic’, il club di Birmingham ha seguito per oltre un mese il terzino ecuadoriano, spinto dal gradimento del tecnico Unai Emery, che lo aveva già allenato al Villarreal, e dai rapporti con l'agente Jorge Mendes.

La fiducia di Amorim

Milan, ecco perché Estupinan non è andato all’Aston Villa

Il trasferimento verso la Premier League, che inizialmente sembrava molto probabile, ha subito un'interruzione a causa della decisione diIl tecnico portoghese ha portato il giocatore inper valutarne sul campo le caratteristiche.ha convinto l’allenatore a trattenerlo, schierandolo addirittura danella 1ª giornata di campionato contro il Torino e inserendolo a gara in corso nel match successivo con il Venezia.Secondo il ‘The Athlehic’ i continui cambi delle condizioni poste dalla dirigenza delhanno rallentato la trattativa, portando l'a virare su un altro profilo:dell'Atlético Madrid. Raggiunta l'intesa per il laterale italiano, la società inglese ha valutato soltanto per poco tempo l'ipotesi di ritornare su Estupiñán, senza però riaprire concretamente le trattative.