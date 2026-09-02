Il Milan guarda al mercato degli svincolati? La lista dei migliori giocatori ancora senza contratto e quel difensore che farebbe al caso di Ruben Amorim
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Le porte della sessione estiva di trasferimenti hanno definitivamente chiuso alle ore 20:00 della giornata di ieri, martedì 1° settembre. C'è un mercato, però, che ancora è aperto: quello degli svincolati. Sulla lista dei migliori giocatori disponibili a parametro zero spicca un difensore centrale che potrebbe fare al caso del Milan.
Calciomercato Milan, occasione in difesa tra gli svincolatiIl calciatore in questione è Diogo Leite, difensore rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Union Berlino. La scorsa primavera, il Milan aveva avviato i contatti con l'agenzia 'ProEleven' per sondare il terreno, ma l'affondo non è mai arrivato. Classe 1999, Leite è un centrale mancino cresciuto nelle giovanili del Porto e capace di giocare anche da braccetto. Dopo una breve esperienza al Braga, il portoghese si è trasferito in Germania, dove ha collezionato circa 136 presenze tra il 2022 e il 2026. Sulle sue tracce si stanno muovendo attivamente Torino e Lazio, mentre la società rossonera non ha ancora effettuato alcun tentativo concreto
Il nodo TomoriDopo l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, il Milan aveva intenzione di regalare a Ruben Amorim un altro rinforzo in difesa. La mancata cessione di Tomori, però, ha bloccato l'ingresso di un nuovo centrale. Pochi istanti dopo il gong di mercato, l'inglese è stato reintegrato in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni. Una permanenza che rischia di bloccare l'arrivo di Leite, nonostante si tratti di un colpo a parametro zero.
La lista dei migliori giocatori svincolatiLa lista dei calciatori ancora senza squadra non si limita a Diogo Leite: ci sono diverse occasioni interessanti a parametro zero su cui il Milan potrebbe fare un pensiero. Ecco tutti migliori giocatori ancora svincolati al 2 di settembre:
- Jadon Sancho: ala sinistra, 26 anni
- Yves Bissouma: mediano, 30 anni
- Reiss Nelson: ala sinistra, 26 anni
- Riyad Mahrez: ala destra, 35 anni
- Raphael Guerreiro: terzino sinistro, 32 anni
- Karim Benzema: attaccante, 38 anni
- Daniel Carvajal: terzino destro, 34 anni
- Mauro Icardi: attaccante, 33 anni
- Anthony Martial: attaccante, 30 anni
- Wilfried Zaha: ala sinistra, 33 anni
- Raheem Sterling: ala destra, 31 anni
- David Alaba: difensore, 34 anni
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