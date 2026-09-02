Il Milan guarda al mercato degli svincolati? La lista dei migliori giocatori ancora senza contratto e quel difensore che farebbe al caso di Ruben Amorim

Matteo Chini
- Milano
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Le porte della sessione estiva di trasferimenti hanno definitivamente chiuso alle ore 20:00 della giornata di ieri, martedì 1° settembre. C'è un mercato, però, che ancora è aperto: quello degli svincolati. Sulla lista dei migliori giocatori disponibili a parametro zero spicca un difensore centrale che potrebbe fare al caso del Milan.

Calciomercato Milan, occasione in difesa tra gli svincolati

Il calciatore in questione è Diogo Leite, difensore rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Union Berlino. La scorsa primavera, il Milan aveva avviato i contatti con l'agenzia 'ProEleven' per sondare il terreno, ma l'affondo non è mai arrivato. Classe 1999, Leite è un centrale mancino cresciuto nelle giovanili del Porto e capace di giocare anche da braccetto. Dopo una breve esperienza al Braga, il portoghese si è trasferito in Germania, dove ha collezionato circa 136 presenze tra il 2022 e il 2026. Sulle sue tracce si stanno muovendo attivamente Torino e Lazio, mentre la società rossonera non ha ancora effettuato alcun tentativo concreto
Diogo Leite

Il nodo Tomori

Dopo l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, il Milan aveva intenzione di regalare a Ruben Amorim un altro rinforzo in difesa. La mancata cessione di Tomori, però, ha bloccato l'ingresso di un nuovo centrale. Pochi istanti dopo il gong di mercato, l'inglese è stato reintegrato in gruppo e sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni. Una permanenza che rischia di bloccare l'arrivo di Leite, nonostante si tratti di un colpo a parametro zero.

La lista dei migliori giocatori svincolati

La lista dei calciatori ancora senza squadra non si limita a Diogo Leite: ci sono diverse occasioni interessanti a parametro zero su cui il Milan potrebbe fare un pensiero. Ecco tutti migliori giocatori ancora svincolati al 2 di settembre:
  • Jadon Sancho: ala sinistra, 26 anni
  • Yves Bissouma: mediano, 30 anni
  • Reiss Nelson: ala sinistra, 26 anni
  • Riyad Mahrez: ala destra, 35 anni
  • Raphael Guerreiro: terzino sinistro, 32 anni
  • Karim Benzema: attaccante, 38 anni
  • Daniel Carvajal: terzino destro, 34 anni
  • Mauro Icardi: attaccante, 33 anni
  • Anthony Martial: attaccante, 30 anni
  • Wilfried Zaha: ala sinistra, 33 anni
  • Raheem Sterling: ala destra, 31 anni
  • David Alaba: difensore, 34 anni

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