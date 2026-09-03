La Lega Calcio ufficializza il blocco autunnale: rossoneri praticamente sempre di domenica. Gli incastri con RB Salisburgo, Bournemouth e Ferencváros
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La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato il blocco di date, orari e programmazione televisiva delle partite del Milan dalla 6^ alla 12^ giornata del campionato 2026-2027. Per il tecnico Rúben Amorim e i suoi uomini si preannuncia un autunno di fuoco: complici gli impegni del giovedì sera nella nuova League Phase di Europa League, il Diavolo sarà costretto a un tour de force serratissimo, giocando praticamente sempre di domenica in campionato e affrontando il delicatissimo derby contro l'Inter a fine ottobre.
Calendario Milan: orari e date dalla 6^ alla 12^ giornata di Serie AIl segmento di campionato ufficializzato dalla Lega Calcio vedrà i rossoneri impegnati in sfide cruciali per la zona Champions. Spicca su tutte il caldissimo scontro stracittadino contro i nerazzurri, valido per la decima giornata, programmato per la serata di domenica 31 ottobre.
|Turno
|Partita
|Data e Ora
|Diretta TV
|6^ Giornata
|Sassuolo-Milan
|Domenica 11 ottobre, ore 18:00
|DAZN e Sky
|7^ Giornata
|Milan-Atalanta
|Domenica 18 ottobre, ore 18:00
|DAZN e Sky
|8^ Giornata
|Udinese-Milan
|Domenica 25 ottobre, ore 20:45
|DAZN
|9^ Giornata
|Milan-Bologna
|Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45
|DAZN
|10^ Giornata
|Milan-Inter
|Domenica 31 ottobre, ore 20:45
|DAZN e Sky
|11^ Giornata
|Genoa-Milan
|Domenica 8 novembre, ore 15:00
|DAZN
|12^ Giornata
|Milan-Frosinone
|Domenica 22 novembre, ore 15:00
|DAZN
Il tour de force di Amorim: l'incastro perfetto con l'Europa LeagueLa vera sfida per l'allenatore lusitano sarà la gestione delle energie fisiche e mentali della rosa. La Serie A si intreccerà senza sosta con le sfide continentali, obbligando il Milan a scendere in campo ogni tre giorni. Nello specifico, il calendario rossonero subirà tre pesanti incastri europei in questo segmento di stagione:
- Incastro 1: tra le sfide di campionato contro Sassuolo e Atalanta, il Milan volerà in Austria per la trasferta di Europa League contro il RB Salisburgo (giovedì 15 ottobre, ore 18:45).
- Incastro 2: subito dopo il match interno con l'Atalanta e prima della trasferta di Udine, ci sarà un altro viaggio europeo, stavolta in Inghilterra sul campo del Bournemouth (giovedì 22 ottobre, ore 21:00).
- Incastro 3: subito dopo le fatiche del Derby contro l'Inter del 31 ottobre e prima di andare a Marassi contro il Genoa, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Ferencváros (giovedì 5 novembre, ore 18:45).
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