La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato il blocco di date, orari e programmazione televisiva delle partite del Milan dalla 6^ alla 12^ giornata del campionato 2026-2027. Per il tecnico Rúben Amorim e i suoi uomini si preannuncia un autunno di fuoco: complici gli impegni del giovedì sera nella nuova League Phase di Europa League, il Diavolo sarà costretto a un tour de force serratissimo, giocando praticamente sempre di domenica in campionato e affrontando il delicatissimo derby contro l'Inter a fine ottobre.

Calendario Milan: orari e date dalla 6^ alla 12^ giornata di Serie A

Turno Partita Data e Ora Diretta TV 6^ Giornata Sassuolo-Milan Domenica 11 ottobre, ore 18:00 DAZN e Sky 7^ Giornata Milan-Atalanta Domenica 18 ottobre, ore 18:00 DAZN e Sky 8^ Giornata Udinese-Milan Domenica 25 ottobre, ore 20:45 DAZN 9^ Giornata Milan-Bologna Mercoledì 28 ottobre, ore 20:45 DAZN 10^ Giornata Milan-Inter Domenica 31 ottobre, ore 20:45 DAZN e Sky 11^ Giornata Genoa-Milan Domenica 8 novembre, ore 15:00 DAZN 12^ Giornata Milan-Frosinone Domenica 22 novembre, ore 15:00 DAZN

Il tour de force di Amorim: l'incastro perfetto con l'Europa League

Incastro 1 : tra le sfide di campionato contro Sassuolo e Atalanta, il Milan volerà in Austria per la trasferta di Europa League contro il RB Salisburgo (giovedì 15 ottobre, ore 18:45).

: tra le sfide di campionato contro Sassuolo e Atalanta, il Milan volerà in Austria per la trasferta di Europa League contro il (giovedì 15 ottobre, ore 18:45). Incastro 2 : subito dopo il match interno con l'Atalanta e prima della trasferta di Udine, ci sarà un altro viaggio europeo, stavolta in Inghilterra sul campo del Bournemouth (giovedì 22 ottobre, ore 21:00).

: subito dopo il match interno con l'Atalanta e prima della trasferta di Udine, ci sarà un altro viaggio europeo, stavolta in Inghilterra sul campo del (giovedì 22 ottobre, ore 21:00). Incastro 3: subito dopo le fatiche del Derby contro l'Inter del 31 ottobre e prima di andare a Marassi contro il Genoa, i rossoneri ospiteranno a San Siro il Ferencváros (giovedì 5 novembre, ore 18:45).

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Il segmento di campionato ufficializzato dalla Lega Calcio vedrà i rossoneri impegnati in sfide cruciali per la zona Champions. Spicca su tutte il caldissimo scontro stracittadino contro i nerazzurri, valido per la decima giornata, programmato per la serata di domenica 31 ottobre.La vera sfida per l'allenatore lusitano sarà la gestione delle energie fisiche e mentali della rosa. La Serie A si intreccerà senza sosta con le sfide continentali, obbligando il Milan a scendere in campo ogni tre giorni. Nello specifico, il calendario rossonero subirà tre pesanti incastri europei in questo segmento di stagione:La palla passa dunque definitivamente ad Amorim e alle sue strategie di turnover. Con una rosa che presenta alcune lacune strutturali figlie del mercato, la capacità di ruotare gli elementi chiave tra campionato e coppa diventerà il fattore decisivo per mantenere il Milan agganciato agli obiettivi stagionali di vertice.