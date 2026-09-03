Milan Futuro, Colombo: "Contentissimo per vittoria e primo gol stagionale. Non abbiamo mai mollato"

Il conto alla rovescia è ormai iniziato e le lancette continuano a girare. Domenica sera alle ore 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino andrà in scena al big match tra Juventus e Milan. La squadra bianconera arriva a questa sfida molto fondamentale con diverse mancanze importanti.

Juventus-Milan, nuovi problemi

e il suo staff devono fare i conti con un'infermeria piuttosto affollata. E' una vera e propria emergenza per quanto riguarda la formazione: oltre ai lungodegentirestano fortemente in dubbio anchea causa di alcuni acciacchi fisici, a cui però si aggiunge un nuovo ed ulteriore stop di

Il vero incubo della giornata e la notizia più pesante da digerire riguarda Thuram, volato a Lione per sottoporsi all'intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea al ginocchio destro, operazione necessaria che però terrà il centrocampista francese lontano dal campo per un lungo periodo, facendo compagnia a Yildiz.

Ma le cattive notizie non finiscono qui. Oltre agli acciacchi di Cambiaso e McKennie, il club bianconero ha ufficializzato lo stop di Cabal. Il difensore colombiano, che si è fermato durante l' allenamento di ieri a causa di un risentimento muscolare, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.