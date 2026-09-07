La mattinata di oggi, lunedì 7 settembre 2026, è interamente monopolizzata dai commenti e dai retroscena successivi a Juventus-Milan, la grande classica della 3^ giornata di Serie A terminata sul punteggio di 1-1 all'Allianz Stadium. Il pareggio, firmato dalla splendida rete del trequartista rossonero Alphadjo Cisse al 68' e dalla successiva risposta nel recupero del difensore bianconero Federico Gatti al 92', ha aperto un dibattito caldissimo sui principali quotidiani sportivi nazionali. Dall'onestà intellettuale del tecnico del Diavolo Rúben Amorim fino alle pagelle della Gazzetta, passando per i dubbi della moviola e i piani futuri del proprietario Gerry Cardinale, vediamo nel dettaglio tutti i temi emersi nelle ultime ore con le 'Top News' selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

L'analisi del match: due squadre ancora in costruzione

Le pagelle della Gazzetta: brilla Modrić, Cisse fa un capolavoro

I dubbi della moviola: il contatto De Winter-Kolo Muani e la linea Orsato

La sincerità di Amorim: "Non meritavamo di vincere"

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Il futuro societario: Cardinale e il nuovo Head of Football

Ad aprire la rassegna è stata l'analisi del Corriere della Sera. Il quotidiano generalista ha evidenziato come. Sebbene la ripresa sia stata decisamente più vibrante rispetto al deludente primo tempo, sia la Juventus di Luciano Spalletti sia il Milan sono apparsi come. Il pareggio finale è stato giudicato il risultato più giusto per due compagini che dovranno lavorare ancora moltissimo per colmare il gap con le primissime posizioni della classifica.Particolarmente attese erano le pagelle firmate da La Gazzetta dello Sport per i colori rossoneri. Tra le note liete spicca senza dubbio, capace di dare ordine e geometrie alla manovra in mezzo al campo. Il voto più alto va però ad, autore di un gol pazzesco per coordinazione e precisione oltre che di una prestazione monumentale:. Di contro, la rosa rossonera ha mostrato il fianco con diverse insufficienze: a non convincere sono state le prestazioni di molti singoli, apparsi appannati e ancora lontani dalla condizione fisica ideale per interpretare il nuovo spartito tattico della squadra.I fari dei moviolisti si sono concentrati quasi interamente. Le immagini certificano come, all'alba dell'azione, potesse esserci un fallo per un pestone diai danni dell'attaccante francese. La terna arbitrale guidata da Maurizio Mariani ha però giudicato regolare il contatto e il V.A.R. ha scelto di non intervenire. Una decisione di campo perfettamente allineata alle nuove direttive del neo-designatore, orientate a una tecnologia meno "interventista" per favorire la fluidità del gioco e preservare l'autorità dell'arbitro.Nel post-partita hanno colpito. L'allenatore portoghese non si è nascosto dietro al rammarico del gol subìto al 92', ammettendo apertamente che il suo Diavolo non avrebbe meritato i tre punti a causa di una produzione offensiva insufficiente e di troppi palloni persi gratuitamente. Amorim ha ribadito la necessità di avere pazienza, ricordando che il gruppo lavora sul nuovo modulo da appena due mesi e che le difficoltà contro un grande avversario in uno stadio simile erano ampiamente prevedibili.Infine, i riflettori si spostano sui piani della proprietà. Gerry Cardinale, reduce dal weekend di Formula 1 a Monza, ha vissuto il pre-partita a bordo campo intrattenendosi a lungo in un caloroso colloquio con il numero uno del tennis mondiale, prima. Il numero uno di RedBird appare sempre più coinvolto nelle vicende quotidiane del club rossonero: sarà presente in tribuna anche sabato prossimo all'Olimpico per la delicata trasferta contro la. Sul fronte societario, inoltre, si profila una svolta storica: entro la fine del 2026, Cardinale nominerà undi sua assoluta fiducia,sul solco strategico già tracciato dalla proprietà statunitense.