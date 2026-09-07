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LA PARTITA

I voti di Juventus-Milan 1-1: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Il tabellino sintetico del match

Dopo i successi contro Torino (2-1) e Venezia (2-0), per ildiarriva il primo pareggio stagionale: i rossoneri, infatti, non vanno oltre l'in casa delladi. Al vantaggio siglato dal giovane, al secondo gol stagionale, i bianconeri hanno risposto conin pieno recupero. Un punto a testa, per quanto si è visto sul terreno di gioco, è sicuramente un verdetto equo. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.: 68' Cissè (M), 92' Gatti (J)

Il Top per la Gazzetta: Alphadjo Cisse

Il Flop per la Gazzetta: Alexis Saelemaekers

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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