Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'
Juventus-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News
LA PARTITA
I voti di Juventus-Milan 1-1: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanDopo i successi contro Torino (2-1) e Venezia (2-0), per il Milan di Rúben Amorim arriva il primo pareggio stagionale: i rossoneri, infatti, non vanno oltre l'1-1 in casa della Juventus di Luciano Spalletti. Al vantaggio siglato dal giovane Alphadjo Cisse, al secondo gol stagionale, i bianconeri hanno risposto con Federico Gatti in pieno recupero. Un punto a testa, per quanto si è visto sul terreno di gioco, è sicuramente un verdetto equo. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: 68' Cissè (M), 92' Gatti (J)
Il Top per la Gazzetta: Alphadjo Cisse
Il Flop per la Gazzetta: Alexis Saelemaekers
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
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