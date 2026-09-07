Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'

Daniele Triolo
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Juventus-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

LA PARTITA

I voti di Juventus-Milan 1-1: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Dopo i successi contro Torino (2-1) e Venezia (2-0), per il Milan di Rúben Amorim arriva il primo pareggio stagionale: i rossoneri, infatti, non vanno oltre l'1-1 in casa della Juventus di Luciano Spalletti. Al vantaggio siglato dal giovane Alphadjo Cisse, al secondo gol stagionale, i bianconeri hanno risposto con Federico Gatti in pieno recupero. Un punto a testa, per quanto si è visto sul terreno di gioco, è sicuramente un verdetto equo. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Le pagelle di Juventus-Milan 1-1, partita della 3^ giornata della Serie A 2026-2027, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: 68' Cissè (M), 92' Gatti (J)

Il Top per la Gazzetta: Alphadjo Cisse

Il Flop per la Gazzetta: Alexis Saelemaekers

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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