Rossoneri sulle tracce del fantasista giapponese classe 2001. Reduce da una tripletta in campionato e dal grande Mondiale: la valutazione del Friburgo
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Le antenne degli osservatori rossoneri sono sempre orientate verso i migliori talenti del calcio europeo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan avrebbe messo nel mirino il gioiello giapponese Yuito Suzuki, fantasista classe 2001 di proprietà del Friburgo. Il trequartista che compirà 25 anni ad ottobre, reduce da una serie di prestazioni strabilianti in Bundesliga e sul prestigioso palcoscenico della Coppa del Mondo FIFA 2026 con la maglia della propria Nazionale, è finito sul taccuino della dirigenza di Via Aldo Rossi, decisa a monitorare i profili più adatti per elevare il tasso di imprevedibilità nello scacchiere tattico di Rúben Amorim.
Chi è Yuito Suzuki: l'identikit del trequartista che incanta la GermaniaNato il 25 ottobre 2001, Yuito Suzuki è un centrocampista offensivo dotato di grande agilità e di un baricentro basso che lo rende devastante nello stretto. Destro naturale, ama partire però dal centro-destra per poi accentrarsi, dialogare con la punta o tentare la conclusione personale. Con le dovute proporzioni, gli analisti della Bundesliga lo hanno recentemente paragonato a Michael Olise, stella del Bayern Monaco, proprio per la sua capacità di far scivolare il pallone tra le linee ed eliminare gli avversari diretti con una finta di corpo.
Arrivato in Germania nel maggio 2025 dagli svedesi del Brøndby, il giapponese si è preso immediatamente le chiavi del reparto avanzato del Friburgo. La sua crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti: l'avvio della stagione sportiva 2026-2027 ha visto il fantasista toccare vette altissime, culminate nella straordinaria tripletta d'autore messa a segno lo scorso 30 agosto nel netto 4-1 casalingo inflitto al Werder Brema.
La vetrina del Mondiale e il muro del Friburgo: cifre e concorrenzaA consacrare il profilo di Suzuki a livello internazionale sono state però le recenti notti estive della Coppa del Mondo 2026 svoltasi in Nord America. Le sue prestazioni con il Giappone hanno attirato le attenzioni delle big del continente. La concorrenza per il Milan è folta e agguerrita: oltre ai rossoneri, anche il Tottenham in Premier League e la Real Sociedad nella Liga spagnola stanno seguendo con estrema attenzione i progressi del ragazzo.
Le strategie del Milan: un innesto di qualità per il futuroLa dirigenza del Milan, dal canto suo, continua a seguire l'evoluzione della situazione senza fretta, fedele alla linea di investimento sui giovani talenti dal potenziale economico e tecnico elevato. Un eventuale assalto a Suzuki nelle prossime finestre di mercato dipenderà molto dalle dinamiche interne del reparto offensivo rossonero e dalla volontà di Gerry Cardinale di assecondare ulteriormente le richieste di qualità sollecitate da Rúben Amorim per il suo 3-4-2-1.
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