Le antenne degli osservatori rossoneri sono sempre orientate verso i migliori talenti del calcio europeo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan avrebbe messo nel mirino il gioiello giapponese Yuito Suzuki, fantasista classe 2001 di proprietà del Friburgo. Il trequartista che compirà 25 anni ad ottobre, reduce da una serie di prestazioni strabilianti in Bundesliga e sul prestigioso palcoscenico della Coppa del Mondo FIFA 2026 con la maglia della propria Nazionale, è finito sul taccuino della dirigenza di Via Aldo Rossi, decisa a monitorare i profili più adatti per elevare il tasso di imprevedibilità nello scacchiere tattico di Rúben Amorim.

Chi è Yuito Suzuki: l'identikit del trequartista che incanta la Germania

Nato il 25 ottobre 2001, Yuito Suzuki è un centrocampista offensivo dotato di grande agilità e di un baricentro basso che lo rende devastante nello stretto. Destro naturale, ama partire però dal centro-destra per poi accentrarsi, dialogare con la punta o tentare la conclusione personale. Con le dovute proporzioni, gli analisti della Bundesliga lo hanno recentemente paragonato a, stella del Bayern Monaco, proprio per la sua capacità di far scivolare il pallone tra le linee ed eliminare gli avversari diretti con una finta di corpo.

Arrivato in Germania nel maggio 2025 dagli svedesi del Brøndby, il giapponese si è preso immediatamente le chiavi del reparto avanzato del Friburgo. La sua crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti: l'avvio della stagione sportiva 2026-2027 ha visto il fantasista toccare vette altissime, culminate nella straordinaria tripletta d'autore messa a segno lo scorso 30 agosto nel netto 4-1 casalingo inflitto al Werder Brema.

La vetrina del Mondiale e il muro del Friburgo: cifre e concorrenza

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Le strategie del Milan: un innesto di qualità per il futuro

A consacrare il profilo di Suzuki a livello internazionale sono state però le recenti notti estive della Coppa del Mondo 2026 svoltasi in Nord America. Le sue prestazioni con il Giappone hanno attirato le attenzioni delle big del continente. La concorrenza per il Milan è folta e agguerrita: oltre ai rossoneri, anche ilin Premier League e lanella Liga spagnola stanno seguendo con estrema attenzione i progressi del ragazzo.Consapevole di avere tra le mani un vero e proprio patrimonio, il Friburgo considera Suzuki totalmente indispensabile per il proprio progetto tecnico nel breve periodo. Per questa ragione, il club teutonico ha eretto un autentico muro valutativo, fissando il prezzo del cartellino su una base pesantissima compresadi euro. Una cifra importante che certifica lo status da potenziale fuoriclasse del trequartista nipponico.La dirigenza del Milan, dal canto suo, continua a seguire l'evoluzione della situazione senza fretta, fedele alla linea di investimento sui giovani talenti dal potenziale economico e tecnico elevato. Un eventuale assalto a Suzuki nelle prossime finestre di mercato dipenderà molto dalle dinamiche interne del reparto offensivo rossonero e dalla volontà di Gerry Cardinale di assecondare ulteriormente le richieste di qualità sollecitate da Rúben Amorim per il suo 3-4-2-1.