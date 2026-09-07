Il post-partita di Juventus-Milan, grande classica del calcio italiano terminata 1-1 all'Allianz Stadium e valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027, è inevitabilmente infiammato dalle discussioni della moviola. I gol di Alphadjo Cisse al 68' e il pareggio in extremis di Federico Gatti al 92' hanno fissato il risultato finale, ma i principali quotidiani sportivi oggi in edicola si sono concentrati a fondo sulla direzione di gara dell'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia, focalizzandosi in particolare sulla regolarità del vantaggio rossonero.

Nel complesso, il fischietto laziale ha tenuto bene in mano le redini del match, applicando la linea guida del nuovo designatore Daniele Orsato che impone di lasciar correre molto sui contrasti a metà campo. C'è stata però qualche sbavatura: al 30' Mariani ha risparmiato un cartellino giallo sacrosanto a Pervis Estupiñán per un fallo su Nico González che stava interrompendo un'azione promettente. Corretta invece la valutazione al 65' sul contatto in area rossonera tra Mario Gila e Randal Kolo Muani: i due sono arrivati a tutta velocità sul pallone, l'intervento del difensore è regolare sul pallone e, nonostante il bizzarro rinvio dal fondo assegnato al Milan anziché il calcio d'angolo alla Juve, la dinamica è stata letta bene.

Il caso De Winter-Kolo Muani: l'azione che ha sbloccato la partita

Il vero episodio spartiacque, che fa oscillare il voto di Mariani in pagella tra il 5,5 e il 6, avviene a ridosso della rete del momentaneo vantaggio del Milan. Tutto nasce da un contrasto sulla trequarti rossonera tra il difensore del Diavoloe l'attaccante bianconero, da cui si sviluppa la transizione finalizzata poi da Cisse.

Per 'La Gazzetta dello Sport' l'azione presenta forti dubbi: "A inizio azione De Winter con il tacco schiaccia il piede destro di Kolo Muani, Mariani lo valuta regolare ma sembra fallo anche con questa soglia di punibilità alta. Il V.A.R. non interviene: decisione di campo". La rosea sottolinea quindi come la scelta dell'arbitro sia stata considerata una valutazione prettamente di campo, non soggetta a "chiaro ed evidente errore".

"Intervento negligente": il giudizio del Corriere dello Sport

Anche il 'Corriere dello Sport' si sofferma sulla medesima dinamica, giudicandola un episodio davvero al limite del regolamento e provando a dare una spiegazione logica alla scelta della squadra arbitrale:

"I replay evidenziano come il tacco di De Winter calpesti la punta del piede dell’attaccante francese bianconero, l’azione prosegue e arriva la rete di Cisse. Mariani convalida, il V.A.R. avalla prendendosi una bella responsabilità: il contatto è netto e c’è, non è uno step on foot pieno ma l’intervento è comunque negligente e dunque falloso. Possibile che dato che si era poco prima della trequarti del Milan, distante dalla porta, la squadra arbitrale abbia deciso di soprassedere".

Tuttosport attacca: "Gol del Milan da annullare, pestone netto"

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La posizione più dura e netta arriva invece dalle colonne di 'Tuttosport'. Per il quotidiano torinese non ci sono interpretazioni fumose che tengano: il gol di Cisse era viziato da un'infrazione evidente e l'azione andava interrotta sul nascere."Cisse finalizza un’azione nata da un fallo di De Winter su Kolo Muani: pestone del difensore che non tocca la palla, recuperata da Luka Modrić che avvia la manovra che porta al gol. Gol che però sarebbe da annullare: o almeno così è sempre stato da quando c’è il V.A.R., che però da quest’anno come annunciato da Orsato è meno 'interventista'. In questo caso lasciando dei dubbi". Il dibattito resta apertissimo, confermando come la nuova era "europea" intrapresa dal designatore Orsato regalerà ancora molti spunti di discussione in questa stagione.