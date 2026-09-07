Il pareggio dell'Allianz Stadium lascia aperti molti interrogativi sul reale valore delle due sfidanti. Juventus e Milan sono davvero le anti-Inter per lo Scudetto? Secondo Alessandro Bocci, nota firma giornalistica del 'Corriere della Sera', la risposta al momento è negativa. I numeri degli ultimi tre anni del campionato di Serie A parlano chiaro: i bianconeri hanno accumulato ben 52 punti di distacco dai nerazzurri, mentre il club rossonero è rimasto indietro di 54 lunghezze. Distanze siderali che certificano come la vetta sia ancora lontana per entrambe.

"Rimontare tutto in un colpo solo non è facile", ha commentato Bocci nel suo editoriale odierno, sottolineando le evidenti difficoltà strutturali delle due formazioni. Il giornalista del 'CorSera' ha evidenziato come il Milan guidato da Rúben Amorim, dopo essersi illuso di poter espugnare Torino giocando "all'italiana", abbia subito un meritato pareggio nel recupero. La critica al gioco espresso dal Diavolo è netta: "Il Milan è troppo poco: solo difesa e qualche timida ripartenza. Prima e dopo la rete non arriva mai dalle parti di Guglielmo Vicario".

La sentenza di Bocci: "Gara lenta e mediocre, Inter e Roma superiori"

Nel complesso, l'analisi del quotidiano generalista ha visto una Juventus superiore ai rossoneri sul piano del gioco e della manovra, pur senza entusiasmare. La squadra bianconera è apparsa zavorrata dall'inconsistenza del suo centravanti titolare, definito senza giri di parole "l'inutile Randal Kolo Muani".

Per le posizioni di vertice della classifica, dunque, la strada è ancora terribilmente in salita. Squadre come l'Inter, la Roma e persino il sorprendente Como sembrano al momento di gran lunga superiori a rossoneri e bianconeri. A testimoniarlo è stata proprio la caratura dei match giocati in quest'ultimo weekend di campionato: sfide veloci, vibranti, intense e ricche di emozioni, che hanno rimarcato per contrasto la partita "lenta e mediocre" andata in scena all'Allianz Stadium.

Parole al miele per Alphadjo Cisse: "Mancini prenda nota"

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Non sono mancate, tuttavia, le note liete per il club di Via Aldo Rossi. Alessandro Bocci ha speso parole di grandissimi complimenti per, il trequartista classe 2006 che, insieme a Samuel Chukwueze, ha letteralmente spaccato in due la partita dopo il suo ingresso sul terreno di gioco nella ripresa."Roberto Mancini prenda nota", ha scritto testualmente Bocci in chiave Nazionale Azzurra. "Cisse gioca con naturalezza e, a dispetto dei suoi 19 anni, con la serenità di un veterano". Una promozione totale per il giovanissimo talento rossonero, che rappresenta forse la fotografia più splendida e promettente della serata torinese del Milan, in attesa che la squadra riesca a trovare una produzione offensiva corale degna delle posizioni di vertice.