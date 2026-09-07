Ospite d'eccezione ieri sera sulle tribune dell'Allianz Stadium di Torino in occasione di Juventus-Milan, big match della terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027 terminato sul punteggio di 1-1. A bordo campo ha infatti fatto la sua comparsa Jannik Sinner, fuoriclasse italiano del tennis mondiale e solido leader della classifica ATP davanti al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Carlos Alcaraz. Un blitz, quello del campione azzurro, che ha unito la passione per i motori a quella per il calcio nel giro di pochissime ore.

Accompagnato come di consueto dal padre Hanspeter, il tennista altoatesino ha vissuto l'intenso pre-partita direttamente sul rettangolo verde. Reduce dalla sua apparizione al Gran Premio di Formula Uno di Monza andato in scena nel pomeriggio, Sinner ha incrociato a ridosso della panchina il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, anch'egli presente all'autodromo brianzolo prima di trasferirsi a Torino per seguire il suo Diavolo.

Il faccia a faccia con Gerry Cardinale e l'omaggio della maglia numero 1

I due si sono intrattenuti a parlare cordialmente per qualche minuto, scambiandosi battute e sorrisi. Per l'occasione, Gerry Cardinale ha voluto omaggiare il fuoriclasse azzurro consegnandogli una maglia ufficiale del Milan personalizzata, con il numero 1 stampato sulle spalle e il cognome Sinner ben visibile. Un riconoscimento perfetto per celebrare il re del circuito tennistico internazionale.

La presenza del campione a Torino ha ovviamente acceso i riflettori anche sulle sue condizioni fisiche. Costretto a saltare l'U.S. Open in corso di svolgimento a New York a causa di un problema al ginocchio destro, l'altoatesino ha colto l'occasione per rassicurare tifosi e appassionati, dichiarando a caldo un confortante: "Il ginocchio? È tutto a posto". Parole che fanno respirare lo staff medico e che proiettano Jannik verso il pieno recupero agonistico.

Sinner e la fede rossonera: un legame indissolubile con il Diavolo

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L'apparizione allo stadio non stupisce affatto gli addetti ai lavori: il numero uno al mondo è notoriamente un grandissimo e sfegatato tifoso rossonero. Sinner non ha mai fatto mistero della sua profonda fede milanista, ereditata fin da piccolo, e non appena gli impegni del fitto calendario tennistico lo consentono, corre a San Siro per sostenere dal vivo i ragazzi di Rúben Amorim.Ieri sera ha dovuto soffrire a distanza da una tribuna dell'Allianz Stadium, vedendo il gol del momentaneo vantaggio siglato dal giovane Alphadjo Cisse prima della doccia fredda arrivata nel recupero con l'incornata di Federico Gatti. Una serata comunque speciale per Sinner, che si conferma una volta di più il primo e più illustre tifoso del club di Via Aldo Rossi nel mondo.