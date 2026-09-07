Jannik Sinner ospite d'eccezione a Torino per Juventus-Milan: il numero 1 ATP ha incontrato Gerry Cardinale e ha ricevuto una maglia speciale personalizzata
Juventus-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News
Ospite d'eccezione ieri sera sulle tribune dell'Allianz Stadium di Torino in occasione di Juventus-Milan, big match della terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027 terminato sul punteggio di 1-1. A bordo campo ha infatti fatto la sua comparsa Jannik Sinner, fuoriclasse italiano del tennis mondiale e solido leader della classifica ATP davanti al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Carlos Alcaraz. Un blitz, quello del campione azzurro, che ha unito la passione per i motori a quella per il calcio nel giro di pochissime ore.
Accompagnato come di consueto dal padre Hanspeter, il tennista altoatesino ha vissuto l'intenso pre-partita direttamente sul rettangolo verde. Reduce dalla sua apparizione al Gran Premio di Formula Uno di Monza andato in scena nel pomeriggio, Sinner ha incrociato a ridosso della panchina il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, anch'egli presente all'autodromo brianzolo prima di trasferirsi a Torino per seguire il suo Diavolo.
Il faccia a faccia con Gerry Cardinale e l'omaggio della maglia numero 1I due si sono intrattenuti a parlare cordialmente per qualche minuto, scambiandosi battute e sorrisi. Per l'occasione, Gerry Cardinale ha voluto omaggiare il fuoriclasse azzurro consegnandogli una maglia ufficiale del Milan personalizzata, con il numero 1 stampato sulle spalle e il cognome Sinner ben visibile. Un riconoscimento perfetto per celebrare il re del circuito tennistico internazionale.
La presenza del campione a Torino ha ovviamente acceso i riflettori anche sulle sue condizioni fisiche. Costretto a saltare l'U.S. Open in corso di svolgimento a New York a causa di un problema al ginocchio destro, l'altoatesino ha colto l'occasione per rassicurare tifosi e appassionati, dichiarando a caldo un confortante: "Il ginocchio? È tutto a posto". Parole che fanno respirare lo staff medico e che proiettano Jannik verso il pieno recupero agonistico.
Sinner e la fede rossonera: un legame indissolubile con il DiavoloL'apparizione allo stadio non stupisce affatto gli addetti ai lavori: il numero uno al mondo è notoriamente un grandissimo e sfegatato tifoso rossonero. Sinner non ha mai fatto mistero della sua profonda fede milanista, ereditata fin da piccolo, e non appena gli impegni del fitto calendario tennistico lo consentono, corre a San Siro per sostenere dal vivo i ragazzi di Rúben Amorim.
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