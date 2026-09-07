L'arrivo di un nuovo Head of Football, le condizioni di Mario Gila in vista della Lazio e l'interesse per Yuito Suzuki: le migliori notizie di oggi sul Milan
Juventus-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News
Giornata piena di notizie in casa Milan nel giorno successivo al pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus. A tenere banco sono soprattutto le novità su Mario Gila, uscito dal campo contro i bianconeri per un fastidio al tendine rotuleo. Nel frattempo, la società rossonera inizia a programmare il mercato di gennaio, con un nuovo nome per la trequarti che sta circolando nelle ultime ore. Gerry Cardinale, intanto, è pronto a mettere nuovamente mano ai quadri dirigenziali. Omari Hutchinson, invece, incontrerà per la prima volta i tifosi nei prossimi giorni.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Milan, le condizioni di Gila in vista della Lazio | PMAll'88' minuto del match contro la Juventus, Mario Gila ha chiesto il campo per un fastidio accusato al tendine rotuleo. Un infortunio che ha destato non poca preoccupazione tra i tifosi, anche perché le prime immagini erano tutt'altro che rassicuranti: al termine della partita, il difensore spagnolo si è presentato ai microfoni di 'DAZN' con una borsa di ghiaccio sul ginocchio.
Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, le condizioni del centrale spagnolo non preoccupano in vista della Lazio. Nella giornata odierna, il centrale spagnolo ha svolto regolarmente il lavoro di scarico insieme ai compagni e non si sottoporrà neanche ad ulteriori esami. Il classe 2000, dunque, sarà regolarmente a disposizione per il match a San Siro contro la sua ex squadra.
Svolta in dirigenzaCome riportato dal 'Corriere dello Sport', entro la fine dell'anno solare potrebbero esserci dei cambiamenti in dirigenza. La soluzione interna adottata da Gerry Cardinale è soltanto un tamponamento momentaneo, in attesa di inserire un nuovo Head of Football a capo dell'area tecnica. Un'indiscrezione anticipata da PianetaMilan nei giorni scorsi che trova conferma nell'edizione odierna del quotidiano romano
Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Markus Krösche, che aveva già raggiunto un accordo con il Milan in estate prima di essere bloccato dall'Eintracht Francoforte. Non si tratta dell'unico nome sulla short-list di Cardinale, che ha in mente anche altri profili per rimpolpare la dirigenza. A vedere i propri ruoli ridimensionati potrebbe essere il direttore del player trading Hendrik Almstadt.
Nuovo nome per la trequartiTerminata la finestra estiva di calciomercato, la dirigenza del Milan è già al lavoro in vista della sessione di gennaio. L'intenzione della proprietà è quella di continuare l'opera di rafforzamento iniziata in estate. E iniziano già ad emergere le prime indiscrezioni sul prossimo colpo.
Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo nel mirino il gioiello giapponese Yuito Suzuki, fantasista classe 2001 di proprietà del Friburgo. Le sue prestazioni al Mondiale con il Giappone hanno attirato le attenzioni delle big del continente. La concorrenza è folta e agguerrita: oltre ai rossoneri, anche il Tottenham e la Real Sociedad stanno seguendo con estrema attenzione i progressi del ragazzo.
Hutchinson incontra i tifosiOmari Hutchinson incontrerà i tifosi rossoneri mercoledì 9 settembre a partire dalle ore 17:30. La sede scelta per l'iniziativa è il Flagship Store del Milan, situato in via Dante 12, a Milano. Il classe 2003, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, sarà a disposizione dei sostenitori per foto e autografi.
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