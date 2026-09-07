Giornata piena di notizie in casa Milan nel giorno successivo al pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus. A tenere banco sono soprattutto le novità su Mario Gila, uscito dal campo contro i bianconeri per un fastidio al tendine rotuleo. Nel frattempo, la società rossonera inizia a programmare il mercato di gennaio, con un nuovo nome per la trequarti che sta circolando nelle ultime ore. Gerry Cardinale, intanto, è pronto a mettere nuovamente mano ai quadri dirigenziali. Omari Hutchinson, invece, incontrerà per la prima volta i tifosi nei prossimi giorni.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, le condizioni di Gila in vista della Lazio | PM

All'88' minuto del match contro la Juventus, Mario Gila ha chiesto il campo per unUn infortunio che ha destato non poca preoccupazione tra i tifosi, anche perché le prime immagini erano tutt'altro che rassicuranti: al termine della partita, il difensore spagnolo si è presentato ai microfoni di 'DAZN' con unao.

Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, le condizioni del centrale spagnolo non preoccupano in vista della Lazio. Nella giornata odierna, il centrale spagnolo ha svolto regolarmente il lavoro di scarico insieme ai compagni e non si sottoporrà neanche ad ulteriori esami. Il classe 2000, dunque, sarà regolarmente a disposizione per il match a San Siro contro la sua ex squadra.

Svolta in dirigenza

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', entro la fine dell'anno solare potrebbero esserci deiLa soluzione interna adottata daè soltanto un tamponamento momentaneo, in attesa di inserire un nuovoa capo dell'area tecnica. Un'indiscrezione anticipata danei giorni scorsi che trova conferma nell'edizione odierna del quotidiano romano

Un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Markus Krösche, che aveva già raggiunto un accordo con il Milan in estate prima di essere bloccato dall'Eintracht Francoforte. Non si tratta dell'unico nome sulla short-list di Cardinale, che ha in mente anche altri profili per rimpolpare la dirigenza. A vedere i propri ruoli ridimensionati potrebbe essere il direttore del player trading Hendrik Almstadt.

Nuovo nome per la trequarti

Terminata la finestra estiva di, la dirigenza delè già al lavoro in vista della sessione di. L'intenzione della proprietà è quella di continuare l'opera di rafforzamento iniziata in estate. E iniziano già ad emergere le prime indiscrezioni sul

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo nel mirino il gioiello giapponese Yuito Suzuki, fantasista classe 2001 di proprietà del Friburgo. Le sue prestazioni al Mondiale con il Giappone hanno attirato le attenzioni delle big del continente. La concorrenza è folta e agguerrita: oltre ai rossoneri, anche il Tottenham e la Real Sociedad stanno seguendo con estrema attenzione i progressi del ragazzo.

Hutchinson incontra i tifosi

incontrerà i tifosi rossoneriLa sede scelta per l'iniziativa è ilIl classe 2003, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, sarà a disposizione dei sostenitori per foto e autografi.