Pur essendosi lasciato andare ad una piccola frecciatina, Rafael Leão ha avuto anche belle parole da spendere nei confronti del Milan. Dieci giorni fa, dopo sette stagioni a San Siro, le strade del portoghese e del club rossonero si sono definitivamente separate. Il classe 1999 si è trasferito a titolo definitivo al Galatasaray per 42 milioni più 3 di bonus e un 20% sulla futura rivendita. Dopo l'esordio in Süper Lig, il giocatore è pronto all'esordio in Champions League con i 'Cimbon': vediamo le sue dichiarazioni sul Milan in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting.

Leão: "Ecco perché sono andato via dal Milan"

“A volte nella vita ci sono periodi in cui devi fare un cambiamento. Giocavo nel Milan e difendevo il Milan in quel momento, e quest'estate ho sentito che era arrivato il momento di fare questo cambiamento”.

Le parole su Amorim

“Ho parlato con Ruben Amorim, abbiamo sempre avuto una comunicazione aperta. Ho sempre sentito cose molto positive su di lui. Non lo conoscevo molto bene. Ma dai miei amici della nazionale sentivo sempre cose buone su di lui. E mi dicevano sempre che era un bravo allenatore. E che era una persona perfetta. E il nostro rapporto era buono”.

"Continuerò ad essere un tifoso del Milan"

“Ho detto al mister che volevo fare un cambiamento. E lui ha rispettato me e ha rispettato la mia decisione. E così è andata anche con il Milan. Sono uscito da lì in modo bello. Mi ha aiutato molto. E io ho cercato di dare molto al club. E oggi sono un giocatore del Galatasaray e spero che il Milan possa continuare bene lì. Perché io continuerò a essere un tifoso del Milan”.

ha confessato di aver avvertitodopo sette stagioni a Milano. Per quanto le modalità possano essere contestabili, la sensazione di un ciclo arrivato al termine era nell'aria da un po' di tempo.Prima della cessione, il portoghese ha fatto in tempo a lavorare per qualche settimana sotto la guida diLeão si è espresso così sul tecnico delha spiegato di essere uscito dalsenza strascichi, ribadendo ancora una volta la sua