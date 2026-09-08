Basta sentenze sul Milan di Amorim: i modelli Inter, Roma e Como non sono nati dal caso. L'analisi

La stagione è iniziata da sole tre partite e il Milan ha conquistato 7 punti dei 9 disponibili vincendo contro il Torino e il Venezia e pareggiando contro la Juventus dopo una prestazione certamente non brillante in fase offensiva. Specialmente sui social, ma anche dagli addetti ai lavori, sono arrivate subito critiche e preoccupazioni rivolte alla stagione intera.

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Il paragone con Inter, Roma e Como e il fattore tempo

Non si vede il calcio dominante ", " ricorda il Milan di Allegri " e tanti altri commenti del genere: ripetiamo, la prestazione del Diavolo guidato dacontro la Juventus non è stata bella, ma sono commenti estremamente negativi per una squadra che ha perso appena due punti in tre giornate e ha mostrato lampi di gioco interessanti contro il Toro e il Venezia. Un conto è sottolineare gli errori visti e dove il Milan può e deve ancora migliorare, un conto è fare i catastrofisti ad ogni costo.A chi spara sentenze proponiamo una semplice domanda: quali squadre hanno mostrato il miglior calcio a livello offensivo in queste prime tre partite? Ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze, ma è chiaro chesiano tra le squadre più belle da vedere fino a questo momento. Un calcio collaudato e un piano offensivo che i calciatori portano avanti quasi con il pilota automatico.

Tutte queste realtà condividono delle caratteristiche chiare: Chivu, Gasperini e Fabregas hanno il pieno supporto della proprietà che ha avvallato questi progetti. L'Inter sta continuando alla grande il lavoro iniziato da Simone Inzaghi, Gasperini sta iniziando a raccogliere i frutti dopo una stagione sulla panchina giallorossa, mentre Fabregas e il Como sono quasi un'entità unica ormai. E il fattore determinante è il tempo: tutti hanno avuto il tempo di sbagliare, di studiare e trovare le giuste formazioni, i giusti uomini per mettere in campo il loro miglior calcio. Non c'è stato un cambio dalla sera alla mattina come alcuni tifosi del Milan pretendono.

Questa squadra arriva da una stagione con Massimiliano Allegri in panchina che ha una filosofia quasi opposta rispetto a quella di Ruben Amorim che sta lavorando con la rosa al completo solo da fine agosto. E' utopistico aspettarsi un Milan spumeggiante sempre e comunque (ricordando poi che esiste anche l'avversario, il Diavolo non gioca da solo). Basta sentenze immediate che non portano giovamenti al nuovo progetto rossonero: ad Amorim serve tranquillità e meno pressione possibile per lavorare al massimo. Ovvio che il tempo non è infinito, ma c'è sempre un equilibrio tra giudicare tutto male (o tutto bene) dopo tre partite e aspettare stagioni su stagioni senza risultati. Calma e lasciate lavorare Amorim.