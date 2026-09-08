Trequarti Milan, serve qualità: Hutchinson può essere la chiave per il gioco di Amorim

Calciomercato Milan: l'innesto di Hutchinson dal Nottingham Forest offre una soluzione unica a destra ad Amorim. Analisi tattica del nuovo colpo rossonero
Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"
Omari Hutchinson è stato l'ultimo colpo del calciomercato estivo del Milan: il trequartista inglese è arrivato dal Nottingham Forest con un prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato sui 50 milioni di euro. Una cifra molto elevata: servirà una grande stagione da parte di Hutchinson per convincere la dirigenza rossonera a investire così tanti soldi su di lui. Il classe 2003 non ha giocato contro la Juventus visto che è arrivato da pochissimo in rossonero e avrà bisogno di almeno un'altra settimana intera di allenamenti per entrare nelle rotazioni di Ruben Amorim.
Le caratteristiche tattiche nel 3-4-2-1 di Ruben AmorimHutchinson è l'unico che sulla carta ha le caratteristiche richieste nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim: l'inglese, per ora, può essere un'arma potenzialmente devastante a gara in corso, magari quando le squadre sono più lunghe e c'è più spazio per attaccare in velocità. Abbiamo visto contro la Juventus che qualcosa ancora manca in zona offensiva: tolto Cisse che è l'unico che un po' ha creato, gli altri hanno fatto tremenda fatica contro una squadra bianconera abbastanza aggressiva negli anticipi.
Serve proprio un trequartista scattante e brevilineo come Hutchinson in queste situazioni: l'inglese ha le qualità per saltare l'uomo velocemente con un solo tocco, anche partendo spalle alla porta. Un principio fondamentale per rompere il pressing avversario e aprire il campo per la fase offensiva del Milan. Rabiot e Loftus-Cheek hanno faticato sotto questo punto di vista, ecco perché un inserimento positivo di Omari Hutchinson può essere davvero cruciale per la stagione del Diavolo.
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