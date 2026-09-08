La mattinata in casa Milan si apre con una fitta serie di riflessioni tattiche e di mercato che scuotono l'ambiente rossonero a Milanello. Nonostante una classifica positiva che recita 7 punti nelle prime 3 giornate di Serie A, il tecnico portoghese Rúben Amorim è uscito tutt'altro che soddisfatto – a tratti persino contrariato – dalle ultime prestazioni della squadra contro Venezia e Juventus. Se la retroguardia ritrova il sorriso grazie alle rassicuranti condizioni fisiche di Mario Gila, il focus si sposta inevitabilmente sulla sterilità offensiva di Gonçalo Ramos, sull'enigma Christian Pulisic e sulla clamorosa esplosione del giovane Alphadjo Cisse, ormai finito dritto nei radar del Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. Vediamo insieme, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, martedì 8 settembre 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

L'attacco tra luci e ombre: il caso Ramos, il mistero Pulisic e il fattore Cisse

L'evidenzia una vistosa flessione nella produzione offensiva emersa nel recente pareggio dello Stadium contro la Juventus. Se escludiamo il guizzo ravvicinato del gol, la manovra negli ultimi trenta metri è apparsa farraginosa, incapace di impensierire la retroguardia avversaria. Sotto la lente d'ingrandimento c'è Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese acquistato per 74 milioni di euro fatica enormemente a pungere negli ultimi sedici metri, perdendosi nei duelli fisici all'interno dell'area di rigore. Accanto alle sue difficoltà, resta l'enigma legato a Christian Pulisic, regolarmente convocato ma mai impiegato da Amorim in questo avvio, alimentando dubbi sulla sua reale collocazione tattica nel 3-4-2-1 e sulle sue condizioni fisiche post-infortunio.

L'unica vera nota lieta e travolgente risponde al nome di Alphadjo Cisse. Il talento classe 2006 ha impattato con la Serie A con una nonchalance da veterano, mettendo a segno già 2 gol nelle prime 3 partite di campionato. Una crescita esponenziale certificata anche dalle parole di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro che lo ha calcisticamente lanciato tra i professionisti. Intervenuto ai microfoni di 'Tuttosport', Polito ha elogiato le doti nel dribbling e la facilità di esecuzione del numero 70, profetizzando per lui un imminente approdo nella Nazionale maggiore azzurra del CT Roberto Mancini, che lo sta seguendo con estrema attenzione in vista delle prossime convocazioni.

Sospiro di sollievo per Gila: ma senza lo spagnolo la difesa trema

Le buone notizie per Rúben Amorim arrivano dall'infermeria: Mario Gila ha completamente smaltito il fastidio al tendine rotuleo accusato nei minuti finali della sfida di Torino. Il centrale iberico non ha dovuto effettuare accertamenti strumentali eper preparare la trasferta dello stadio Olimpico contro la Lazio. La sua presenza è fondamentale: le statistiche della mattinata evidenziano un vero e proprio campanello d'allarme, dato che il Milan tende a incassare gol nei minuti di recupero proprio non appena lo spagnolo abbandona il terreno di gioco.

Al momento, l'assenza prolungata di Matteo Gabbia costringe l'allenatore a soluzioni d'emergenza come l'impiego di Filippo Terracciano come braccetto, o il rilancio di un Fikayo Tomori ancora lontano dalla miglior condizione fisica. Una situazione tampone che la dirigenza rossonera intende risolvere definitivamente nella sessione invernale di calciomercato. Come vi abbiamo svelato in esclusiva sulle pagine di PianetaMilan.it, i fari sono puntati su due profili internazionali valutati circa 40 milioni di euro: il gioiello dell'Atalanta Giorgio Scalvini e il solido centrale dello Sporting Lisbona Gonçalo Inácio.

La sentenza di Costacurta: "Amorim come Sacchi, serve tempo. Milan da Europa League"

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A fare il punto della situazione sul nuovo ciclo rossonero è intervenuto un totem della storia milanista, Alessandro Costacurta, attraverso. 'Billy' ha promosso a pieni voti l'energia positiva e l'atteggiamento comunicativo di Rúben Amorim, invitando i tifosi e l'ambiente alla calma e tracciando un parallelismo storico illustre: "Ricordo i primi tre mesi difficili con Arrigo Sacchi in panchina, per assorbire cambiamenti così radicali serve tempo". Costacurta ha poi speso parole d'elogio per la longevità di, che domani compirà 41 anni, definendolo un vero "Professore" capace di sopperire ai ritmi intensi di Amorim grazie alla rapidità di pensiero.In chiave obiettivi stagionali, l'ex difensore si è espresso con grande lucidità sulle reali ambizioni del gruppo. Secondo Costacurta, questo Milan non è ancora strutturato per lo Scudetto a causa dei difetti tipici di una squadra in piena costruzione tattica. Tuttavia, l'opinionista televisivo ha incoronato i rossoneri, insieme alla Juventus di Luciano Spalletti, come grandi favoriti per la vittoria finale in Europa League, sottolineando che lo spirito di sacrificio espresso dal gruppo-squadra rappresenta la base ideale da cui partire per alzare progressivamente il livello delle prestazioni.