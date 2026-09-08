L'impatto di Alphadjo Cisse sul pianeta Milan e, più in generale, sul campionato di Serie A è andato ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha dedicato un ampio focus al gioiello classe 2006, evidenziando la straordinaria nonchalance e la serenità fuori dal comune con cui il giovane fantasista sta affrontando il palcoscenico del grande calcio. Sotto la guida attenta di Rúben Amorim, il talento trevigiano si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere rossonero.

I numeri da urlo di 'Alfa' e la fiducia totale di Rúben Amorim

Il bottino accumulato da Cisse nelle prime 3 giornate di Serie A parla da solo: già 2 gol messi a segno, entrambi pesantissimi e arrivati in trasferta su campi complicati come quelli di Torino e Juventus. Prestazioni impreziosite da scampoli di calcio di altissimo livello che certificano le doti del ragazzo. 'Alfa', come lo chiamano affettuosamente tutti dalle parti di Milanello, è un profilo che non ha alcuna paura di osare sul rettangolo verde. Consapevole dei propri mezzi tecnici e delle proprie qualità, sta sfruttando al massimo ogni singola chance concessagli in maglia rossonera.

Trattandosi di un calciatore agli albori della propria carriera professionistica, il tecnico Rúben Amorim sa perfettamente che il percorso richiederà la giusta dose di pazienza e protezione. Al tempo stesso, però, l'allenatore portoghese ha capito fin dai primi allenamenti che a un ragazzo con questa stoffa si possono affidare responsabilità importanti senza il timore di bruciarlo. Gol e giocate d'autore stanno ripagando ampiamente il coraggio del mister nel lanciare il classe 2006.

Lazio-Milan nel mirino: la conferma da titolare e gli occhi di Roberto Mancini

Secondo quanto riportato dal 'CorSport', le quotazioni di Cisse sono in forte rialzo anche in vista del big match Lazio-Milan, in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00 nella splendida cornice dello stadio 'Olimpico' di Roma. Amorim sembra infatti intenzionato a riproporlo nell'undici titolare. Una vetrina prestigiosa dove, con ogni probabilità, sugli spalti ci saranno osservatori d'eccezione, se non direttamente il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini.

Il CT azzurro, nel pieno del suo nuovo ciclo sulla panchina dell'Italia, sarà presto chiamato a diramare l'elenco dei convocati per i prossimi impegni di Nations League contro Belgio, Turchia (doppio confronto) e Francia. I radar della Nazionale maggiore stanno seguendo con grandissima attenzione la crescita esponenziale del numero 70 milanista, ormai finito a pieno titolo nella lista dei potenziali volti nuovi dell'Italia.

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A prescindere da quella che sarà la decisione di Mancini per i prossimi impegni di settembre, la priorità assoluta in casa rossonera è che Cisse prosegua nel suo percorso di maturazione partita dopo partita. Il talento veneto ha la fortuna di poter ascoltare e seguire quotidianamente i consigli di Amorim, fermamente convinto che il suo gioiello abbia ancora ampi margini di miglioramento per stupire il calcio italiano.