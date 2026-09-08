Il pareggio per 1-1 ottenuto dal Milan all'Allianz Stadium contro la Juventus ha lasciato in dote a Rúben Amorim non soltanto un punto prezioso, ma anche un piccolo spavento legato alle condizioni di Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo, classe 2000, è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 88 della sfida di Torino, lasciando il posto a Filippo Terracciano proprio una manciata di minuti prima del gol del definitivo pareggio bianconero siglato da Federico Gatti. Un forfait che ha riacceso i fari sulla gestione fisica del numero 34 rossonero.

Il tabù dei minuti finali e l'infortunio al rotuleo per Mario Gila

"Non sono ancora riuscito a finire una partita e questo mi dispiace. Qui ho sentito un fastidio al rotuleo", ha spiegato con estrema lucidità lo stesso Gila nella zona mista del post-partita di Juventus-Milan. Quella dello Stadium è una strana e sfortunata coincidenza: è già la seconda volta in questo avvio di stagione che il Diavolo incassa una rete nei minuti di recupero subito dopo l'uscita dal campo del difensore iberico. Era già accaduto sempre a Torino, ma contro i granata.

In quell'occasione, fortunatamente, la rete realizzata da Che Adams si rivelò ininfluente ai fini del risultato finale, mentre il colpo di testa di Gatti ha di fatto tolto due punti pesanti dalla tasca dei rossoneri. "Ma il pareggio non è certo da buttare", ha smorzato i toni il centrale spagnolo, che ora ha messo nel mirino la supersfida di sabato 12 settembre alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio, il club che lo ha definitivamente consacrato nel grande calcio.

Sospiro di sollievo a Milanello: nessun esame per il difensore spagnolo

"Ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni, sarà bello rivedere le persone che ho conosciuto lì", ha confessato Gila in vista del match di Roma. Fortunatamente per Amorim, il giocatore non dovrebbe avere grossi problemi a scendere in campo dal primo minuto. Secondo quanto riferito da tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola, le condizioni del ginocchio non destano particolari preoccupazioni nello staff medico milanista.

Nella giornata di ieri non sono stati ritenuti necessari nemmeno degli esami strumentali specifici. Al contrario, Gila è regolarmente sceso in campo a Milanello con il resto dei compagni di squadra, svolgendo il classico lavoro di scarico dedicato ai titolari della sfida dello Stadium. Oggi il gruppo osserverà il consueto giorno di riposo concesso dall'allenatore, prima di riprendere i lavori a pieno regime.

Il grande ex: i quattro anni di Mario Gila con la maglia della Lazio

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La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì, quando scatterà ufficialmente l'operazione Lazio. Quello dell'Olimpico sarà un vero e proprio viaggio sul viale dei ricordi per il centrale madrileno. Gila ha infatti difeso i colori del club biancoceleste per ben quattro stagioni consecutive, nel quadriennio compreso tra il 2022 e il 2026.Nel corso della sua avventura nella Capitale ha collezionato complessivamente 120 presenze ufficiali, ripartite tra Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Nel suo personale tabellino con i capitolini figurano anche due reti, entrambe realizzate nella stagione 2024-2025: la prima in campionato nella sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina, la seconda nella prestigiosa vittoria interna per 3-1 contro la Real Sociedad in Europa League.