Tesoretto Milan, il punto sui prestiti: super Athekame. Nkunku titolare al Lipsia

Calciomercato Milan: da Nkunku a Gimenez, ecco come stanno andando i 9 rossoneri ceduti in prestito in estate. Tutte le cifre dei riscatti aggiornate
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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA
I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesorettoSono passate solo tre giornate della Serie A 2026/27 ed è arrivato il momento di iniziare a monitorare cosa stanno facendo i calciatori ceduti in prestito in estate dal Milan. Partiamo da questa giornata perché è la prima che si è giocata interamente dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato. Così facendo abbiamo un quadro chiaro della situazione in casa del Diavolo. Considerando anche il Milan Futuro, sono 9 i calciatori in prestito dalla dirigenza rossonera negli ultimi mesi (tutte le statistiche del pezzo dal sito Transfermarkt).
Athekame e Odogu, giovani in cerca di spazio | DifesaSono due i difensori prestati dal Milan in estate e si tratta del terzino destro Zachary Athekame e il difensore centrale David Odogu.
- Partiamo dallo svizzero classe 2004: il Diavolo lo ha prestato al Lione di Fonseca dove Athekame ha trovato subito spazio.
- Sono già tre le presenze in Ligue 1 con un assist e un gol, segnato nell'ultima giornata contro l'AJ Auxerre.
- Per lo svizzero 270 minuti in campo in tre gare, sempre titolare fisso.
- Passiamo poi al centrale tedesco classe 2006 prestato al Tolosa. Contro il Lione e contro il Brest è rimasto in panchina, mentre nell'ultima partita di Ligue 1 contro il Lille non è stato neanche convocato.
Entrambi sono stati ceduti in prestito secco: li rivedremo in estate a Milanello con la speranza di vederli migliorati e cresciuti.
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