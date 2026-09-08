Tesoretto Milan, il punto sui prestiti: super Athekame. Nkunku titolare al Lipsia

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MILAN IN PRESTITO: LA DIFESA

I giocatori del Milan in prestito, un potenziale tesoretto

Athekame e Odogu, giovani in cerca di spazio | Difesa

Partiamo dallo svizzero classe 2004: il Diavolo lo ha prestato al Lione di Fonseca dove Athekame ha trovato subito spazio .

il Diavolo lo ha prestato al dove . Sono già tre le presenze in Ligue 1 con un assist e un gol , segnato nell'ultima giornata contro l'AJ Auxerre.

, segnato nell'ultima giornata contro l'AJ Auxerre. Per lo svizzero 270 minuti in campo in tre gare, sempre titolare fisso .

. Passiamo poi al centrale tedesco classe 2006 prestato al Tolosa. Contro il Lione e contro il Brest è rimasto in panchina, mentre nell'ultima partita di Ligue 1 contro il Lille non è stato neanche convocato.

Sono passate soloed è arrivato il momento di iniziare a monitorare cosa stanno facendo i. Partiamo da questa giornata perché è la prima che si è giocata interamente dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato. Così facendo abbiamo un quadro chiaro della situazione in casa del Diavolo. Considerando anche il, sonodalla dirigenza rossonera negli ultimi mesi (tutte le statistiche del pezzo dal sito Transfermarkt).Sono due i difensori prestati dal Milan in estate e si tratta del terzino destro Zachary Athekame e il difensore centrale David Odogu.

Entrambi sono stati ceduti in prestito secco: li rivedremo in estate a Milanello con la speranza di vederli migliorati e cresciuti.

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