Che spavento durante Borussia Dortmund-Villarreal: l'ex pallino di mercato del Milan Karetsas si accascia a terra e viene trasportato d'urgenza in ospedale
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Non poteva andare peggio l'esordio in Champions League di Konstantinos Karetsas. L'ex obiettivo di mercato del Milan si è accasciato a terra al 25' minuto del primo tempo di Borussia Dortmund-Villarreal, suscitando la paura di tifosi, compagni di squadra e avversari. L'intervento dei soccorritori è stato tempestivo, così come il trasporto in ospedale per mettere in sicurezza e verificare le condizioni di salute del trequartista greco classe 2007. Al suo posto dentro un altro vecchio pallino di mercato dei rossoneri: Ethan Nwaneri.
Malore Karetsas, il comunicato del Borussia DortmundA fornire maggiori indicazioni sulle condizioni di Karetsas ci ha pensato il Borussia Dortmund. Questo il comunicato diramato sui canali ufficiali del club tedesco:
"Konstantinos Karetsas ha dovuto lasciare il campo durante la partita contro il Villarreal a causa di problemi circolatori. A Kosta sta bene, per quanto possibile date le circostanze, e sta andando in ospedale per ulteriori accertamenti".
Il corteggiamento del MilanKaretsas era l'obiettivo principale del Milan per rinforzare la trequarti, ma l'inserimento del Borussia Dortmund ha fatto saltare tutto. Il club tedesco è stato più veloce a trovare un'intesa con il Genk grazie ad un'offerta da 32 milioni di euro più 5 di bonus. Il mancato affondo della società rossonera per il fantasista greco ha mandato su tutte le furie Gerry Cardinale, che era fortemente intenzionato a portarlo in Italia. Dopo un lungo giro di casting, il Diavolo ha deciso di virare su Omari Hutchinson negli ultimi giorni di mercato.
I numeri di KaretsasNella stagione appena terminata, Karetsas ha collezionato 49 presenze con la maglia del Genk, impreziosite da 3 reti e 18 assist (secondo miglior assistman in Jupiler Pro League alle spalle di Christos Tzolis), per un totale di 3244 minuti in campo. Di seguito alcune delle statistiche più significative della sua annata:
- 59 dribbling riusciti (45%)
- 66 occasioni create
- 63 falli conquistati
- 33 cross riusciti
Con la maglia del Borussia Dotrmund il talento greco ha già collezionato 5 presenze e 1 assist, conquistando la titolarità nella formazione di Niko Kovac. L'augurio è che possa tornare il prima possibile a giocare a calcio e, soprattutto, a stare bene.
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