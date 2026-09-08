Gli obiettivi Inácio e Scalvini in difesa per il mercato di gennaio, le parole di Leão e il punto sui rossoneri in prestito: le Top News di oggi sul Milan
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Giornata intensa a Casa Milan, dove sono iniziati i preparativi per il grande colpo del mercato di Gennaio. Dalla Turchia, intanto, Rafael Leão è tornato a parlare del suo addio, spendendo belle parole ma lanciando anche una frecciatina. C'è un altro ex rossonero che invece ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Spazio anche ai giocatori del Diavolo in prestito, di cui PianetaMilan monitora costantemente i progressi.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
Ex Milan, Taarabt si ritiraAdel Taarabt, che con il Milan ha collezionato 4 gol e 2 assist in 16 presenze nella parentesi di sei mesi del 2014, dice addio al calcio giocato. Il fantasista ha deciso di ritirarsi dopo la parentesi negli emirati allo Sharjah.
Taarabt ha comunicato la propria decisione ai tifosi con un post su Instagram, accompagnata da un lungo messaggio per ripercorrere la sua carriera e ringraziare tutti.
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Il punto sui rossoneri in prestitoSono passate solo tre giornate della Serie A 2026/27 ed è arrivato il momento di iniziare a monitorare cosa stanno facendo i calciatori ceduti in prestito in estate dal Milan. Partiamo da questa giornata perché è la prima che si è giocata interamente dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato. Così facendo abbiamo un quadro chiaro della situazione in casa del Diavolo. Considerando anche il Milan Futuro, sono 9 i calciatori in prestito dalla dirigenza rossonera negli ultimi mesi. Qui l'analisi completa.
A tutto LeãoA dieci giorni dal trasferimento a tiolo definitivo al Galatasaray, ecco che arrivano le prime polemiche attorno ad alcune parole di Rafael Leão. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sporting, valido per la 1ª giornata di Champions League, il portoghese si è lasciato andare ad una constatazione che non è piaciuta particolarmente ai tifosi del Milan.
Pur essendosi lasciato andare ad una piccola frecciatina, Rafael Leão ha avuto anche belle parole da spendere nei confronti del Milan. Dieci giorni fa, dopo sette stagioni a San Siro, le strade del portoghese e del club rossonero si sono definitivamente separate. Il classe 1999 si è trasferito a titolo definitivo al Galatasaray per 42 milioni più 3 di bonus e un 20% sulla futura rivendita.
Il grande colpo di gennaioA pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva di trasferimenti, il Milan è già al lavoro in vista del mercato di gennaio. La dirigenza rossonera ha individuato due profili di altissimo livello per rinforzare la difesa a disposizione di Ruben Amorim:
- Gonçalo Inácio
- Giorgio Scalvini
Negli ultimi giorni di mercato, il Milan ha tentato l'affondo per entrambi i profili, ma le elevate pretese economiche di Atalanta e Sporting e il poco tempo a disposizione hanno fatto saltare tutto. Come riportato in esclusiva dalla redazione di PianetaMilan, tuttavia, la dirigenza rossonera potrebbe tornare alla carica per uno di questi due difensori.
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