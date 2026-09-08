Giornata intensa a Casa Milan, dove sono iniziati i preparativi per il grande colpo del mercato di Gennaio. Dalla Turchia, intanto, Rafael Leão è tornato a parlare del suo addio, spendendo belle parole ma lanciando anche una frecciatina. C'è un altro ex rossonero che invece ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Spazio anche ai giocatori del Diavolo in prestito, di cui PianetaMilan monitora costantemente i progressi.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Ex Milan, Taarabt si ritira

che con ilha collezionatonella parentesi di sei mesi del 2014,Il fantasista ha deciso di ritirarsi dopo la parentesi negli emirati allo Sharjah.

Taarabt ha comunicato la propria decisione ai tifosi con un post su Instagram, accompagnata da un lungo messaggio per ripercorrere la sua carriera e ringraziare tutti.

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Il punto sui rossoneri in prestito

A tutto Leão

Sono passate soloed è arrivato il momento di iniziare a monitorare cosa stanno facendo i. Partiamo da questa giornata perché è la prima che si è giocata interamente dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato. Così facendo abbiamo un quadro chiaro della situazione in casa del Diavolo. Considerando anche il, sonodalla dirigenza rossonera negli ultimi mesi. Qui l'analisi completa. A dieci giorni dal trasferimento a tiolo definitivo al, ecco che arrivano le prime polemiche attorno ad alcune parole diIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo, valido per la 1ª giornata di Champions League, il portoghese si è lasciato andare ad una constatazione che non è piaciuta particolarmente ai tifosi del Milan

Pur essendosi lasciato andare ad una piccola frecciatina, Rafael Leão ha avuto anche belle parole da spendere nei confronti del Milan. Dieci giorni fa, dopo sette stagioni a San Siro, le strade del portoghese e del club rossonero si sono definitivamente separate. Il classe 1999 si è trasferito a titolo definitivo al Galatasaray per 42 milioni più 3 di bonus e un 20% sulla futura rivendita.

Il grande colpo di gennaio

Gonçalo Inácio

Giorgio Scalvini

A pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva di trasferimenti, ilè già al lavoro in vista delLa dirigenza rossonera ha individuato due profili di altissimo livello per rinforzare laa disposizione di Ruben Amorim:

Negli ultimi giorni di mercato, il Milan ha tentato l'affondo per entrambi i profili, ma le elevate pretese economiche di Atalanta e Sporting e il poco tempo a disposizione hanno fatto saltare tutto. Come riportato in esclusiva dalla redazione di PianetaMilan, tuttavia, la dirigenza rossonera potrebbe tornare alla carica per uno di questi due difensori.