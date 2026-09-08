Dopo il doppio e dispendioso scontro nella Torino calcistica tra la sfida con i granata e il pareggio per 1-1 contro la Juventus all'Allianz Stadium, il Milan di Rúben Amorim si ritrova a pianificare una settimana cruciale a Milanello. I rossoneri, reduci dalla sessione di scarico post-partita, godranno oggi di un giorno di riposo, ma i fari sono già puntati sul rientro a pieno regime di mercoledì mattina. All'orizzonte si profila infatti un trittico di impegni fondamentali tra Serie A ed Europa League che precederà la sosta per le Nazionali, a partire dal big match dello stadio 'Olimpico' contro la Lazio di Gennaro Gattuso.

Il programma a Milanello: riposo totale tranne che per Matteo Gabbia

Per la giornata di oggi, martedì 8 settembre, il tecnico Rúben Amorim ha concesso alla squadra una giornata di totale relax per ricaricare le batterie. Unica e lodevole eccezione all'interno del centro sportivo rossonero è rappresentata da. Il difensore centrale classe 1999 sta infatti forzando i tempi per recuperare il prima possibile dal problema alla caviglia che lo ha frenato nelle ultime settimane.

Nella giornata di ieri il centrale italiano ha compiuto un significativo passo in avanti, tornando a correre sul campo. Oggi Gabbia proseguirà con il suo programma di lavoro personalizzato e individuale, con l'obiettivo di mettersi a disposizione dello staff tecnico nel minor tempo possibile, mentre i suoi compagni riprenderanno le sessioni collettive da domani, mercoledì 9 settembre, con allenamenti rigorosamente fissati al mattino fino a venerdì, giorno della vigilia.

Lazio, Benfica e Lecce: il trittico di fuoco prima della sosta

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La ripresa dei lavori a Milanello darà il via a un tour de force che dirà molto sulle ambizioni stagionali del Diavolo. Si partirà sabato 12 settembre alle ore 18:00 nella Capitale: di fronte ci sarà la sorprendente Lazio dell'ex Ringhio Gattuso, attualmente in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme a Roma e Inter. Una vera e propria prova del nove per testare la tenuta difensiva e l'efficacia offensiva del gruppo di Amorim.Nemmeno il tempo di rifiatare e mercoledì 16 settembre, alle ore 21:00, la splendida cornice di 'San Siro' ospiterà il debutto stagionale nella fase a gironi di Europa League. L'avversario sarà il, un incrocio dal sapore unico e romantico per lo stesso Rúben Amorim, che al club di Lisbona ha legato a doppio filo la sua gloriosa carriera da calciatore conquistando ben 13 trofei complessivi. Il mini-ciclo si chiuderà infine domenica 20 settembre alle ore 20:45, tra le mura amiche, contro il, nell'ultimo appuntamento prima del rompete le righe per gli impegni delle selezioni nazionali.