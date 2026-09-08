La prossima sfida di campionato tra Lazio e Milan, in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico', si preannuncia come uno dei primi veri spartiacque della stagione di Serie A. La compagine biancoceleste guidata da Gennaro Gattuso arriverà al big match da capolista a punteggio pieno, una situazione diametralmente opposta rispetto ai cupi scenari di metà agosto. Dopo la clamorosa eliminazione ai 32esimi di finale di Coppa Italia subita in casa per 0-2 contro il Mantova, attorno all'ambiente capitolino si era persino diffuso lo spettro di un clamoroso rischio retrocessione.

La metamorfosi della Lazio: la firma di Frattesi e Guðmundsson

I timori estivi sono stati spazzati via da un inizio di campionato perfetto, figlio anche delle grandi manovre di calciomercato portate a termine negli ultimi giorni della sessione estiva dal presidente Claudio Lotito. La rosa, profondamente rinnovata e rinforzata nei suoi elementi chiave, ha risposto subito presente sul campo. Il cammino netto è iniziato con il successo per 1-0 a Bologna, seguito dalla vittoria interna, sempre per 1-0, contro il Genoa. Entrambi i match hanno visto la firma d'autore di Davide Frattesi, colpo da novanta prelevato dall'Inter.

La conferma della ritrovata forza mentale del gruppo è arrivata nel 'Monday Night' del 'Bluenergy Stadium' di Udine. Contro i friulani la Lazio ha centrato il terzo successo consecutivo, imponendosi in rimonta per 2-1 grazie alle reti del solito Frattesi e di Albert Guðmundsson. Tre indizi che fanno una prova di forza: la Lazio si presenterà alla sfida contro i rossoneri di Rúben Amorim guardando tutti dall'alto della classifica, a punteggio pieno al fianco di Roma e Inter.

Il passato rossonero di Ringhio: una storia da 10 trofei

Per Gennaro Gattuso, l'incrocio di sabato pomeriggio non potrà mai essere una partita come le altre. Il tecnico calabrese ha scritto pagine indelebili della storia del club di Via Aldo Rossi. Da calciatore ha difeso la maglia del Diavolo per ben 468 volte in carriera nel periodo compreso tra il 1999 e il 2012, realizzando 11 gol e arricchendo la bacheca del club con 10 trofei leggendari, tra cui spiccano 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Scudetti e una Coppa del Mondo per Club.

Il legame con il mondo rossonero è proseguito anche nelle vesti di allenatore a Milanello. Gattuso ha infatti guidato prima la formazione Primavera all'inizio della stagione 2017-2018, per poi essere promosso in Prima Squadra nel novembre 2017 al posto dell'esonerato Vincenzo Montella. Sulla panchina del Milan ha collezionato un sesto e un quinto posto in campionato, prima dell'addio consumatosi definitivamente nel 2019.

Le parole di Gattuso a Sky Sport: "Il Milan è il mio cuore, ma voglio i punti"

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Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della vittoria di Udine, il tecnico laziale ha risposto con grande trasporto emotivo parlando del significato intimo che assume per lui la sfida contro il suo passato. "Lazio-Milan? Da bambino ricordo dopo la vittoria della Coppa dei Campioni, nel 1989 contro la Steaua, la sfilata a Corigliano con i tifosi del Milan, con mio padre col bandierione. Ho vissuto in una famiglia di milanisti e per me è stato un sogno un orgoglio indossare la maglia del Milan. Ho sempre detto che quando vestivo quella maglia mi sentivo Presidente, giocatore e capitano, mi sentivo tutto".L'ex numero 8 ha proseguito così: "È stato un sogno durato 12 anni. Tutto l'affetto, tutte le gioie che ho vissuto col Milan non le dimentico, ma ora faccio un altro mestiere e spero di fare punti sabato contro quella squadra che è la squadra del mio cuore".