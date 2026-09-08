Alphadjo Cisse impatto a sorpresa: i motivi e perché Amorim può sorridere. Il legame con Kvaratskhelia

Il nuovo talento del Milan Alphadjo Cisse stupisce in Serie A. Scopri i numeri del classe 2006, la gestione di Amorim e la curiosità sul gol.
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Alphadjo Cisse è l'uomo del momento per il Milan: tre partite giocate in rossonero e già due gol importantissimi, entrambi per sbloccare gare complesse e chiuse contro il Torino (poi vittoria del Diavolo) e contro la Juventus (finita 1-1 con il gol di Gatti nel recupero). Un impatto clamoroso del trequartista classe 2006 per molti inaspettato per vari motivi:
- Il primo perché era da un bel po' di tempo che un calciatore così giovane riuscisse ad avere un impatto così positivo e immediato con la maglia rossonera. In attacco forse bisogna tornare ai tempi di Pato che fu devastante fin dalla sua prima partita a San Siro, mentre se vogliamo parlare di talenti giovani a prescindere dal ruolo bisogna tornare indietro al debutto di Donnarumma, lanciato da Siniša Mihajlović e poi cresciuto in maniera esponenziale negli anni.
- Il secondo motivo è perché è complicato che un calciatore possa giocare con costanza e impatto passando dalla Serie B alla Serie A.
- E infine c'è l'infortunio: Cisse è rimasto fermo per 143 giorni per uno strappo agli adduttori subito con il Catanzaro e si pensava avesse bisogno di tempo per integrarsi nel Milan.
Le statistiche di Cisse nelle sue prime tre partiteEcco le statistiche di Cisse nelle sue prime tre partite giocate in Serie A (dati dal sito Sofascore):
- Presenze: 3.
- Titolare: 2.
- Minuti totali giocati: 154.
- Gol: 2.
- Gol attesi (xG): 0.60.
- Frequenza realizzativa (in minuti): 77 minuti.
- Tiri totali per partita: 2.0.
- Conversione dei tiri in gol: 33%.
- Assist: 0.
- Assist attesi (xA): 0.09.
- Tocchi di palla per partita: 32.7.
- Passaggi accurati per partita: 15.0 (79%).
- Palle recuperate a partita: 1.7.
- Dribbling riusciti per partita: 0.3 (17%).
- Duelli totali vinti per partita: 3.0 (45%).
- Falli subiti per partita: 1.7.
La gestione di Ruben Amorim e la curiositàProprio la parentesi infortunio fa sorridere ancora di più Ruben Amorim: Alphadjo Cisse è ancora lontano dalla sua migliore forma fisica. Con il Catanzaro era velocissimo e agilissimo anche nel breve. Con il Diavolo lo abbiamo visto ancora un po' macchinoso e appesantito nella corsa. Quando sarà al meglio fisicamente potrà essere ancora più decisivo.
Va comunque fatto crescere con calma visto che sulla trequarti Amorim ha tante armi e Pulisic e Hutchinson ancora non si sono visti: senza troppe pressioni Cisse può crescere benissimo e avere un impatto decisivo come si è visto contro la Juventus.
Cisse, gol alla KvaratskheliaChiudiamo con una curiosità: il gol di Cisse contro i bianconeri è veramente simile alla rete che Khvicha Kvaratskhelia segnò durante Napoli-Cremonese della stagione 2022/23. Ecco il video del gol del georgiano. Ed ecco invece il gol del trequartista rossonero.
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