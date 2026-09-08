Alphadjo Cisse impatto a sorpresa: i motivi e perché Amorim può sorridere. Il legame con Kvaratskhelia

Alphadjo Cisse è l'uomo del momento per il Milan: tre partite giocate in rossonero e già due gol importantissimi, entrambi per sbloccare gare complesse e chiuse contro il Torino (poi vittoria del Diavolo) e contro la Juventus (finita 1-1 con il gol di Gatti nel recupero). Un impatto clamoroso del trequartista classe 2006 per molti inaspettato per vari motivi:

Il primo perché era da un bel po' di tempo che un calciatore così giovane riuscisse ad avere un impatto così positivo e immediato con la maglia rossonera. In attacco forse bisogna tornare ai tempi di Pato che fu devastante fin dalla sua prima partita a San Siro, mentre se vogliamo parlare di talenti giovani a prescindere dal ruolo bisogna tornare indietro al debutto di Donnarumma , lanciato da Siniša Mihajlović e poi cresciuto in maniera esponenziale negli anni.

che un calciatore così giovane riuscisse ad avere un impatto così positivo e immediato con la maglia rossonera. In attacco forse bisogna tornare ai tempi di che fu devastante fin dalla sua prima partita a San Siro, mentre se vogliamo parlare di talenti giovani a prescindere dal ruolo bisogna tornare indietro al debutto di , lanciato da Siniša Mihajlović e poi cresciuto in maniera esponenziale negli anni. Il secondo motivo è perché è complicato che un calciatore possa giocare con costanza e impatto passando dalla Serie B alla Serie A .

che un calciatore possa giocare con costanza e impatto passando dalla . E infine c'è l'infortunio: Cisse è rimasto fermo per 143 giorni per uno strappo agli adduttori subito con il Catanzaro e si pensava avesse bisogno di tempo per integrarsi nel Milan.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le statistiche di Cisse nelle sue prime tre partite

Presenze: 3.

3. Titolare: 2.

2. Minuti totali giocati: 154.

154. Gol: 2.

2. Gol attesi (xG): 0.60.

0.60. Frequenza realizzativa (in minuti): 77 minuti.

77 minuti. Tiri totali per partita: 2.0.

2.0. Conversione dei tiri in gol: 33%.

33%. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.09.

0.09. Tocchi di palla per partita: 32.7.

32.7. Passaggi accurati per partita: 15.0 (79%).

15.0 (79%). Palle recuperate a partita: 1.7.

1.7. Dribbling riusciti per partita: 0.3 (17%).

0.3 (17%). Duelli totali vinti per partita: 3.0 (45%).

3.0 (45%). Falli subiti per partita: 1.7.

La gestione di Ruben Amorim e la curiosità

Ecco le statistiche di Cisse nelle sue prime tre partite giocate in Serie A (dati dal sito):Proprio la parentesi infortunio fa sorridere ancora di più: Alphadjo Cisse è ancora lontano dalla sua migliore forma fisica. Con il Catanzaro era velocissimo e agilissimo anche nel breve. Con il Diavolo lo abbiamo visto ancora un po' macchinoso e appesantito nella corsa. Quando sarà al meglio fisicamente potrà essere ancora più decisivo.

Va comunque fatto crescere con calma visto che sulla trequarti Amorim ha tante armi e Pulisic e Hutchinson ancora non si sono visti: senza troppe pressioni Cisse può crescere benissimo e avere un impatto decisivo come si è visto contro la Juventus.

Cisse, gol alla Kvaratskhelia

CISSE GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLL pic.twitter.com/rTYxulscdc — MilanZak6 Needs Belt (@MilanZak7) September 6, 2026

Chiudiamo con una curiosità: il gol di Cisse contro i bianconeri è veramente simile alla rete chesegnò durante Napoli-Cremonese della stagione 2022/23. Ecco il video del gol del georgiano.Ed ecco invece il gol del trequartista rossonero.Quello che impressiona di più è la postura durante il tiro e il tocco di palla: sono veramente molto simili. Non è un paragone tra i due calciatori, visto che Kvaratskhelia è un candidato forte per vincere il prossimo Pallone d'Oro, ma è una curiosità molto interessante che sottolinea ulteriormente le qualità tecniche di Alphadjo Cisse.