Alphadjo Cisse impatto a sorpresa: i motivi e perché Amorim può sorridere. Il legame con Kvaratskhelia

Il nuovo talento del Milan Alphadjo Cisse stupisce in Serie A. Scopri i numeri del classe 2006, la gestione di Amorim e la curiosità sul gol.

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Juventus-Milan 1-1, le reazioni social della partita della 3^ giornata della Serie A 2026-2027

"Cisse in Nazionale": Juventus-Milan 1-1, le reazioni social dei tifosi dopo il match dello Stadium

Alphadjo Cisse è l'uomo del momento per il Milan: tre partite giocate in rossonero e già due gol importantissimi, entrambi per sbloccare gare complesse e chiuse contro il Torino (poi vittoria del Diavolo) e contro la Juventus (finita 1-1 con il gol di Gatti nel recupero). Un impatto clamoroso del trequartista classe 2006 per molti inaspettato per vari motivi:

  • Il primo perché era da un bel po' di tempo che un calciatore così giovane riuscisse ad avere un impatto così positivo e immediato con la maglia rossonera. In attacco forse bisogna tornare ai tempi di Pato che fu devastante fin dalla sua prima partita a San Siro, mentre se vogliamo parlare di talenti giovani a prescindere dal ruolo bisogna tornare indietro al debutto di Donnarumma, lanciato da Siniša Mihajlović e poi cresciuto in maniera esponenziale negli anni.
  • Il secondo motivo è perché è complicato che un calciatore possa giocare con costanza e impatto passando dalla Serie B alla Serie A.
  • E infine c'è l'infortunio: Cisse è rimasto fermo per 143 giorni per uno strappo agli adduttori subito con il Catanzaro e si pensava avesse bisogno di tempo per integrarsi nel Milan.

Le statistiche di Cisse nelle sue prime tre partite

Ecco le statistiche di Cisse nelle sue prime tre partite giocate in Serie A (dati dal sito Sofascore):
  • Presenze: 3.
  • Titolare: 2.
  • Minuti totali giocati: 154.
  • Gol: 2.
  • Gol attesi (xG): 0.60.
  • Frequenza realizzativa (in minuti): 77 minuti.
  • Tiri totali per partita: 2.0.
  • Conversione dei tiri in gol: 33%.
  • Assist: 0.
  • Assist attesi (xA): 0.09.
  • Tocchi di palla per partita: 32.7.
  • Passaggi accurati per partita: 15.0 (79%).
  • Palle recuperate a partita: 1.7.
  • Dribbling riusciti per partita: 0.3 (17%).
  • Duelli totali vinti per partita: 3.0 (45%).
  • Falli subiti per partita: 1.7.

La gestione di Ruben Amorim e la curiosità

Proprio la parentesi infortunio fa sorridere ancora di più Ruben Amorim: Alphadjo Cisse è ancora lontano dalla sua migliore forma fisica. Con il Catanzaro era velocissimo e agilissimo anche nel breve. Con il Diavolo lo abbiamo visto ancora un po' macchinoso e appesantito nella corsa. Quando sarà al meglio fisicamente potrà essere ancora più decisivo.
Alphadjo Cisse impatto a sorpresa: i motivi e perché Amorim può sorridere. Il legame con Kvaratskhelia

Va comunque fatto crescere con calma visto che sulla trequarti Amorim ha tante armi e Pulisic e Hutchinson ancora non si sono visti: senza troppe pressioni Cisse può crescere benissimo e avere un impatto decisivo come si è visto contro la Juventus.

Cisse, gol alla Kvaratskhelia

Chiudiamo con una curiosità: il gol di Cisse contro i bianconeri è veramente simile alla rete che Khvicha Kvaratskhelia segnò durante Napoli-Cremonese della stagione 2022/23. Ecco il video del gol del georgiano.
Ed ecco invece il gol del trequartista rossonero.
Quello che impressiona di più è la postura durante il tiro e il tocco di palla: sono veramente molto simili. Non è un paragone tra i due calciatori, visto che Kvaratskhelia è un candidato forte per vincere il prossimo Pallone d'Oro, ma è una curiosità molto interessante che sottolinea ulteriormente le qualità tecniche di Alphadjo Cisse.

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