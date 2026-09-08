L'incredibile impatto di Alphadjo Cisse con la maglia del Milan non sta cogliendo di sorpresa chi lo conosce da vicino e ne ha seguito i primi passi nel calcio dei grandi. L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha proposto un'intervista esclusiva a Ciro Polito, ex portiere di Serie A e attuale direttore sportivo del Catanzaro, ovvero l'uomo che ha prelevato il talento classe 2006 dalla Primavera dell'Hellas Verona per lanciarlo tra i professionisti. Il dirigente ha analizzato l'esplosione del fantasista sotto la guida di Rúben Amorim, svelando anche un retroscena di calciomercato.

Il retroscena di mercato: il Milan e lo scippo lampo al PSV Eindhoven

"Alphadjo è un giocatore straordinario: gli ho visto fare cose incredibili a Catanzaro sia in partita sia negli allenamenti, pertanto non sono sorpreso del rendimento da top player che sta avendo col Milan", ha esordito Polito ai microfoni del quotidiano torinese. Il direttore sportivo è poi tornato con la mente alla sessione di mercato invernale, rivelando quanto il talento trevigiano sia stato a un passo dal trasferirsi oltreconfine, in Eredivisie.

"Era fatta col PSV Eindhoven, quando i rossoneri si sono inseriti nell'operazione", ha svelato Polito. Il Milan ha sbaragliato la concorrenza olandese mettendo sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro complessivi, ripartiti in 8 milioni di parte fissa e 2 di bonus, bloccando il ragazzo per giugno 2026. Un blitz che ha accontentato tutti: "A quel punto il ragazzo ha preferito andare al Milan e pure noi, visto che così sarebbe rimasto a Catanzaro fino al termine della stagione. Peccato che poi poco dopo si sia fatto male. Altrimenti con lui in squadra saremmo potuti arrivare ancora più in alto".

L'infortunio, il rientro con Amorim e la collocazione tattica ideale

La scorsa stagione di Cisse con la formazione guidata da Alberto Aquilani era stata infatti devastante nella prima parte, con un bottino di 6 gol e un assist in 22 presenze, prima che un lungo stop forzato ne frenasse la corsa. Il classe 2006 è però rientrato in tempo per svolgere l'intera preparazione estiva a Milanello agli ordini di Amorim. Al gioiello veneto sono bastati pochissimi allenamenti e scampoli di amichevoli per stregare il tecnico lusitano.

"Il mister ha avuto il coraggio di puntarci con decisione, dandogli spazio e fiducia. L’unico dubbio poteva essere il recupero post infortunio, ma adesso Cisse sta alla grande e può diventare il trascinatore dei rossoneri. Arriverà presto in Nazionale", ha sentenziato l'attuale ds del Catanzaro, che ha poi analizzato il ragazzo dal punto di vista prettamente tattico: "Tra l’altro Alphadjo per caratteristiche è perfetto come mezza punta nei due dietro Gonçalo Ramos".

I segreti del numero 70: il dribbling e quella finta disarmante

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In chiusura di intervista, Ciro Polito ha voluto accendere i riflettori sulle doti tecniche e fisiche che rendono il numero 70 milanista un profilo immarcabile per le difese della Serie A, spendendo parole d'elogio per la rete d'autore realizzata pochi giorni fa all'Allianz Stadium di Torino."Quando ti punta in dribbling, non lo prendi mai. In più spalle alla porta è bravissimo nel girarsi e lasciare sul posto con una finta l’avversario", ha concluso il dirigente. Caratteristiche uniche che l'intero popolo rossonero ha potuto ammirare nell'ultimo turno di campionato: "Il gol alla Juventus l’ha fatto con una facilità disarmante. Senza neanche sforzarsi troppo".