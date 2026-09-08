Saelemaekers da 'dodicesimo' uomo? Ecco perché può essere il suo ruolo ideale

Alexis Saelemaekers ha giocato da titolare contro la Juventus in un ruolo nuovo per il belga: Ruben Amorim lo ha schierato da trequartista di sinistra nel suo 3-4-2-1. L'ex giocatore della Roma non ha giocato bene come tutto il reparto avanzato del Milan.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Gol: 0.

0. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.04.

0.04. Tiri totali: 0.

0. Tocchi: 33.

33. Dribbling (riusciti): 3 (0).

3 (0). Possessi persi: 9.

9. Passaggi riusciti: 19/24 (79%).

19/24 (79%). Palloni recuperati: 4.

4. Dribblato dagli avversari: 1.

1. Duelli a terra (vinti): 6 (2).

L'analisi della prestazione tattica in vista delle prossime partite

Ecco le sue statistiche riprese dal sitoUna prestazione negativa che però va analizzata con cura in vista delle prossime partite. Come detto tutto il reparto offensivo del Milan ha fatto tanta fatica non creando pericoli fino al gol nel secondo tempo di Cisse. Saelemaekers ha sbagliato tanti passaggi facili e posizionamenti che sono fondamentali nel gioco di Amorim: con anche un Rabiot macchinoso e un Ramos limitato benissimo da Bremer, il pallone non ha girato e infatti non sono arrivate occasioni da rete. Non è tanto un problema di ruolo, ma forse Saelemaekers può avere un impatto più positivo partendo dalla panchina come jolly tattico in base alle partite.

Nelle prime tre gare di campionato ha giocato sempre come trequartista di sinistra, ma può giocare come esterno di centrocampo su entrambe le fasce e volendo anche sulla trequarti a destra. Inserito a gara in corsa, il belga può sfruttare le sue qualità tecniche, la sua velocità nello stretto e la sua progressione in contropiede sfruttando magari più campo a disposizione da attaccare. Da titolare rischia di dover giocare troppo nel traffico dove fa fatica e dove sbaglia su aspetti quasi banali come passaggi corti o controlli del pallone. Visto che Amorim può contare su Cisse e Pulisic a destra (che sono trequartisti di ruolo più adatti), oggi il ruolo ideale per Saelemaekers sembra proprio essere quello del dodicesimo uomo dalla panchina che possa cambiare velocemente il momentum di una partita.