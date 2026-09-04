Il Milan blinda Saelemaekers: no alla cessione all'Atalanta. L'impatto dell'esterno belga nei piani di Ruben Amorim in vista del match contro la Juventus

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Siamo già nel pieno della stagione con il Milan che domenica sera affronterà la Juventus a Torino. Un calciatore che potrebbe essere molto importante è Alexis Saelemaekers. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ha parlato anche con l'esterno belga, per il quale è stata rifiutata una proposta dell’Atalanta: è giudicato troppo importante per gli equilibri del Milan di Ruben Amorim. Contro il Torino e contro il Venezia è entrato dalla panchina, giocando da trequartista di sinistra nel 3-4-2-1 rossonero.

I numeri di Saelemaekers su Sofascore in questo avvio

Ecco i suoi dati stagionali dal sito di Sofascore:
  • Presenze: 2
  • Titolare: 0
  • Minuti totali giocati: 55
  • Gol: 0
  • Gol attesi (xG): 0.14
  • Assist: 1
  • Assist attesi (xA): 0.37
  • Grandi occasioni create: 3
  • Passaggi accurati: 16.5 (87%)
  • Palloni recuperati a partita: 3.0
  • Duelli totali vinti: 2.0 (44%)

Il retroscena di mercato con l'Atalanta e il ruolo con Amorim

Si è parlato negli ultimissimi giorni di mercato di un possibile assalto da parte della Dea per Saelemaekers. Era molto difficile pensare che Ruben Amorim si privasse di un calciatore del genere a poche ore dal gong finale della sessione. Sulla carta il belga non è più un titolare fisso di questo Milan, ma non per questo ha perso importanza nella rosa, tutt'altro.
Saelemaekers, retroscena di mercato: assalto dell'Atalanta, ma le idee del Milan sono chiare

Avere un giocatore del genere è fondamentale: non è un caso che Saelemaekers sia sempre stato usato molto fin dai tempi di Pioli e anche nelle sue esperienze in prestito tra Bologna e Roma. Un esterno che può giocare in un tridente offensivo, che può giocare a tutta fascia, che può anche essere adattato a terzino. E in più, con Amorim, sta giocando come trequartista dove può brillare grazie alle sue doti tecniche. Ricordiamo poi che può giocare sia a destra che a sinistra. Avere come soluzione dalla panchina un calciatore del genere è un lusso importantissimo per il Milan, per questo motivo non è stata presa in considerazione una possibile cessione durante l'estate.

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