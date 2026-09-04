Milan, Gonçalo Inácio retroscena clamoroso. Colpo dagli svincolati? Ramos dice tutto. Occhio ai rinnovi

Il calciomercato estivo è finito e si può pensare anche al campo. Occhio però ai retroscena e a uno sguardo sul futuro: il tentativo del Milan per Gonçalo Inácio. Due rinnovi nel mirino per Cardinale. Si apre la possibilità di un altro rinforzo per la difesa. Gonçalo Ramos dice tutto. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le parole di Gonçalo Ramos

La pressione del prezzo: "Non penso a quanto sono stato pagato, ma alla fiducia del club. È un buon segno che sono stato pagato molto, vuol dire che hanno fiducia."

"Non penso a quanto sono stato pagato, ma alla fiducia del club. È un buon segno che sono stato pagato molto, vuol dire che hanno fiducia." La motivazione: "Devo dimostrare il mio valore, è una motivazione in più. Tutti sentono la pressione, a me piacciono quei momenti. In allenamento non hai pressioni, ce l'hai nelle partite importanti e a me piace".

"Devo dimostrare il mio valore, è una motivazione in più. Tutti sentono la pressione, a me piacciono quei momenti. In allenamento non hai pressioni, ce l'hai nelle partite importanti e a me piace". Gli obiettivi stagionali: "Non mi interessa dei gol, per me sarebbe una stagione positiva se dovessimo vincere lo Scudetto. Se segno 100 gol arrivando al settimo posto non avrebbe importanza".

Due rinnovi in programma

Gonçalo Ramos è il nuovo attaccante del Milan: pagato più di 70 milioni di euro ha già segnato il suo primo gol con la maglia del Diavolo con un sinistro davvero micidiale contro il Venezia. Il numero 9 rossonero ha parlato in una lunga intervista a DAZN:Oltre ai piani futuri per il mercato di gennaio, il Milan sarà al lavoro per possibili rinnovi: come scrive La Gazzetta dello Sport si lavorerà per allungare i contratti di Rabiot e Pavlović. Cardinale ha già parlato con loro e con altri calciatori.

Entrambi hanno un accordo con il Diavolo che scade a giugno 2028. Le gerarchie e l'impatto con Amorim:

Adrien Rabiot: dopo le voci estive su una possibile partenza, è rimasto e resta un calciatore centrale nel progetto di Amorim. Può giocare sia nella mediana a due, sia come trequartista destro nel 3-4-2-1 rossonero. Contro il Torino e il Venezia è entrato dalla panchina e non è un caso che il Milan abbia sbloccato entrambe le partite dopo la sua entrata sul campo di gioco.

dopo le voci estive su una possibile partenza, è rimasto e resta un calciatore centrale nel progetto di Amorim. Può giocare sia nella mediana a due, sia come trequartista destro nel 3-4-2-1 rossonero. Contro il Torino e il Venezia è entrato dalla panchina e non è un caso che il Milan abbia sbloccato entrambe le partite dopo la sua entrata sul campo di gioco. Strahinja Pavlović: è il braccetto di sinistra di Amorim ed è in continua crescita dalla scorsa stagione.

Diogo Leite colpo dagli svincolati?

"C'è una voce della Germania che parla della possibilità che il Milan prenda un difensore svincolato. Potrebbe esserci la mano di Mendes, parlo di Diogo Leite. E' stato accostato dalla Germania, anche se non ho avuto conferme. Un giocatore in più per la difesa potrebbe essere utile. E' un buon giocatore: se Amorim lo ritiene importante per il suo Milan, magari Cardinale lo accontenta".

Il calciomercato è finito, ma occhio alle voci sui calciatori ancora svincolati: il giornalista Carlo Pellegatti ne parla su YouTube:

È un difensore con ottimi tempi di intervento che non aspetta gli attaccanti, ma cerca l'anticipo ed è anche molto aggressivo. Sa giocare con la palla al piede ed è bravo nell'impostazione dal basso. Dopo il reintegro di Tomori, però, difficile pensare a un ulteriore arrivo nel reparto. Più possibile un intervento pesante a gennaio in caso di necessità.

Gonçalo Inácio retroscena clamoroso

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il Milan ha provato a chiudere un altro grande colpo nelle ultime 48 ore di mercato: si parla infatti di Gonçalo Inacio, per cui erano stati messi sul tavolo più di 40 milioni di euro. Lo Sporting aveva accettato, ma non si è fatto nulla perché i portoghesi non hanno trovato un sostituto in tempo. Colpo per gennaio? Si vedrà.

Gerry Cardinale ha già dimostrato di non aver paura di investire per calciatori molto importanti voluti da Ruben Amorim. Dipenderà anche dal campo e dagli infortuni, ma è chiaro che il Milan potrebbe tornare alla carica per il difensore portoghese a partire dalla prossima sessione di calciomercato, magari stavolta senza aspettare gli ultimi giorni disponibili.