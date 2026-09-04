Juventus-Milan, debutto per Moreira: potrebbe giocare da titolare. La probabile formazione

Uno dei colpi più importanti del mercato del Milan è stato Diego Moreira, esterno arrivato dallo Strasburgo per più di 50 milioni di euro. I tifosi attendono il suo debutto ufficiale con la maglia rossonera. Come scrive La Gazzetta dello Sport non ci sarà molto da aspettare: contro la Juventus dovrebbe scendere in campo e potrebbe farlo anche da titolare. Come scrive il quotidiano, Amorim si basa molto sulle risposte dei test e delle prove atletiche per stilare la formazione ufficiale. Moreira potrebbe quindi superare Bartesaghi ed Estupiñán in vista della partita di Torino. Quasi sicuramente sarà impegnato almeno a gara in corso. Non gioca per un club dal 17 maggio scorso in Strasburgo-Monaco. Il belga è rimasto in panchina sia contro il Torino sia contro il Venezia, ma ovviamente non c'è alcun motivo per preoccuparsi. Il Diavolo giocherà tantissime partite in questa stagione tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Ci sarà spazio per tutti.

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Il ballottaggio con Chukwueze e l'ipotesi di un Milan spericolato

La staffetta sulla destra: i due si giocheranno il posto, ma potranno anche giocare insieme, dipenderà dalla forma fisica e dall'avversario.

i due si giocheranno il posto, ma potranno anche giocare insieme, dipenderà dalla forma fisica e dall'avversario. L'opzione iper-offensiva: sarebbe interessante vedere un centrocampo con Moreira a sinistra e Chukwu a destra già contro una big come la Juventus. Sarebbe un Milan molto spericolato, ma pronto ad attaccare e ad aggredire al massimo l'avversario cercando il dominio del gioco.

Report infermeria: le condizioni di Gabbia e le scelte in difesa

Sia Amorim sia lo stesso Moreira hanno detto di preferire la fascia destra dove in questo momento il titolare è Samuel Chukwueze. La gestione tattica dei due esterni:Come scrive sempre la rosea, Matteo Gabbia resta ko per il problema alla caviglia: l'obiettivo è riaverlo per la sfida contro la Lazio. Da ieri è rientrato in gruppo Fikayo Tomori che sarà la prima alternativa dalla panchina insieme al giovane Diawara.

Probabile che la difesa che vedremo contro la Juventus sia la stessa delle prime due partite: Gila a destra, De Winter al centro e Pavlović a sinistra. Con il corso delle partite non è assolutamente escluso che Gila possa essere anche spostato al centro con Tomori pronto a tornare titolare da braccetto di destra. Dipenderà anche dallo stato di forma dei calciatori e dagli infortuni.

Juventus-Milan, la probabile formazione rossonera

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Modrić, Moreira; Rabiot, Cisse; Ramos. Allenatore: Amorim.