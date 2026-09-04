Gonçalo Inacio, il Milan aveva l'accordo con lo Sporting: le cifre e perché è saltato

Il calciomercato estivo del Milan è da poco finito e iniziano a uscire i primi retroscena della sessione: come sottolinea La Gazzetta dello Sport ci si è resi conto di come si muoverà Gerry Cardinale sul mercato: gli acquisti saranno solo top player, basta calciatori low cost. Si vuole puntare su prime scelte della società e del tecnico, operazioni “studiate e approvate” da tempo. Non ci saranno più trattative lunghissime per risparmiare qualche milione, ma si vorrà chiudere un colpo il prima possibile, anche a costo di spendere qualche milione in più.

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Il retroscena Gonçalo Inacio e la trattativa sfumata

Le cifre di Tiago Gabriel e la scelta su Tomori

Per quanto riguarda Tiago Gabriel: il Lecce aveva chiesto 30 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta.

Per questo motivo la decisione di reintegrare Fikayo Tomori in rosa.

Analisi tattica e possibili scenari in difesa

Come rivela la rosea il Milan ha provato a chiudere un altro grande colpo nelle ultime 48 ore di mercato:Lo Sporting aveva accettato, ma non si è fatto nulla perché i portoghesi non hanno trovato un sostituto in tempo. Colpo per gennaio? Si vedrà.Un grande peccato che il Milan non sia riuscito a chiudere un colpo così importante: Gonçalo Inacio sarebbe stata la ciliegina sulla torta e il difensore ideale che in questo momento manca nella rosa di Amorim. È vero che sarebbe stato adattato da centrale del reparto, ma ha qualità che sia De Winter sia Gabbia non hanno.Al momento resta solo Mario Gila con quelle qualità.

Con Tomori reintegrato, ci potrebbe anche essere la possibilità di vedere il difensore spagnolo spostato al centro con l'inglese come braccetto destro visto che resta un difensore molto veloce e atletico.