Milan, mirino su Pisilli per le prossime sessioni: la Roma spara altissimo?

Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

Il primo settembre è finito il calciomercato estivo, ma è chiaro che le voci non finiscono mai sul Milan. Come riportato da 4-4-2.com ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Niccolò Pisilli centrocampista classe 2004 della Roma.

La dirigenza e lo staff giallorosso, si legge, lo vorrebbero trattenere anche in futuro, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime sessioni di mercato. Pisilli piace anche al Tottenham, al Nottingham Forest e al Newcastle in Premier League. In Italia, oltre all'interesse del club rossonero, ci sarebbe anche quello di Juventus e Inter. Potrebbe servire, si legge, un'offerta sopra i 60 milioni di euro per convincere la Roma a cedere il suo talento.

Il rendimento a Roma: le statistiche di Pisilli su Sofascore

Presenze: 25

25 Presenze da titolare: 13

13 Minuti totali: 1295

1295 Distanza percorsa: 11.3 km

11.3 km Gol: 2

2 Gol previsti (xG): 1.69

1.69 Assist: 4

4 Assist previsti (xA): 1.20

1.20 Tocchi di palla (per partita): 42.3

42.3 Palloni recuperati per partita: 3.0

3.0 Totale duelli vinti: 2.1 (34%)

L'identikit tattico del classe 2004: l'innesto perfetto per Amorim

Ecco le statistiche più interessanti di Pisilli nella Serie A 2025-26 (dati dal sito Sofascore):Niccolò Pisilli è un centrocampista italiano classe 2004, nato e cresciuto nel settore giovanile della Roma, diventando pian piano una delle alternative più importanti per Gasperini . Alto 180 centimetri, è un centrocampista agile e dinamico. Pisilli è un centrocampista che si sa inserire molto bene con dei tempi veramente buoni. Per questo sa segnare e trovare gli attaccanti in fase avanzata.

È un centrocampista dotato di una grande corsa e sa recuperare molto bene i palloni. In fase di non possesso sa pressare con grande agilità ed ha una buonissima tecnica anche nello stretto. Per questo sa dialogare molto bene con i suoi compagni.

Come giocherebbe nel Milan di Amorim

Nel 3-4-2-1 dialla Roma, Pisilli gioca sia come mediano davanti alla difesa sia anche come trequartista. Nel Milan dipotrebbe giocare come mediano a due di centrocampo sfruttando tutte le sue qualità molto adatte al gioco dell'allenatore portoghese.

Un mediano che corre, che sa pressare, bravo tecnicamente e con il fiuto del gol è veramente perfetto per Amorim. In più, Pisilli è già abituato al calcio di Gasperini, molto simile tatticamente a quello dell'allenatore rossonero. Vedremo se il Milan ci proverà nelle prossime sessioni di calciomercato.