Milan, sorpresa dagli svincolati? Pellegatti lancia l'idea: "C'è una voce dalla Germania"

Il calciomercato è finito, ma ci potrebbero essere altre sorprese per il Milan: il giornalista Carlo Pellegatti parla su YouTube di una possibilità dal mercato degli svincolati. Ecco le sue parole:

"C'è una voce della Germania che parla della possibilità che il Milan prenda un difensore svincolato. Potrebbe esserci la mano di Mendes, parlo di Diogo Leite. E' stato accostato dalla Germania, anche se non ho avuto conferme. Un giocatore in più per la difesa potrebbe essere utile. E' un buon giocatore: se Amorim lo ritiene importante per il suo Milan, magari Cardinale lo accontenta".

I numeri di Diogo Leite in Bundesliga su Sofascore

Presenze: 23

23 Titolare: 23

23 Minuti totali giocati: 1970

1970 Passaggi accurati: 35.2 (76%)

35.2 (76%) Porte inviolate (Clean sheets): 5

5 Palloni recuperati per partita: 3.3

3.3 Dribbling subiti per partita: 0.5

0.5 Duelli totali vinti: 5.5 (57%)

Identikit tattico: come giocherebbe nel Milan di Amorim

Ecco i numeri più importanti di Diogo Leite nella Bundesliga 2025-26 (dati dal sito Sofascore):Diogo Leite è un difensore portoghese, nato il 23 gennaio 1999. Attualmente è svincolato dopo la conclusione del suo contratto con l'Union Berlino: ha esperienza anche in Champions League. E' un difensore molto moderno dotato di grandi doti tecniche. Piede sinistro molto educato, può impostare dal basso e battere il pressing avversario partendo sul lato sinistro del campo. Ha un'ottima visione di gioco e sa anche verticalizzare e trovare i compagni sul lungo.

È un difensore con ottimi tempi di intervento che non aspetta gli attaccanti, ma cerca l'anticipo ed è anche molto aggressivo. E' un fattore anche sui calci piazzati visto che sa anticipare gli attaccanti avversari nei duelli aerei. Nel Milan di Ruben Amorim giocherebbe come braccetto di sinistra della difesa a tre e sulla carta avrebbe le caratteristiche ricercate dall'allenatore portoghese. Con il reintegro di Tomori e la fiducia nei giovani Diawara e Vladimirov, difficile pensare che il Milan possa investire ancora nel reparto. Più probabile un altro grande colpo a gennaio se necessario.