Cresce sempre di più l'attesa per vedere in scena uno degli acquisti più importanti fatti dal Milan in questo mercato estivo: chiaramente, stiamo parlando del giovane Diego Moreira, arrivato in rossonero per più di 50 milioni di euro e che, all'inizio, sembrava essere il sostituto perfetto di Rafael Leao.

Milan, dove giocherà Moreira?

Se tutti i tifosi pensavano di vederlo al posto di, Amorim ha riservato altri piani per il belga, ed è stato anche lo stesso Moreira a confermare quale sarà il suo ruolo in rossonero. Quando è stato acquistato, il giovane si pensava andasse a colmare il vuoto sulla sinistra, ma Amorim ha già dimostrato, più e più volte, che in quella posizione vede altri calciatori:

Moreira, però, quando vestiva la maglia dello Strasburgo, ha giocato in qualsiasi posizione: quinto di destra, di sinistra, ala destra o ala sinistra. Nel modulo di Amorim, il classico e collaudato 3-4-2-1, c'è moltissima fluidità, ma Moreira potrebbe essere più impiegato sulle fasce di centrocampo che alla trequarti.

Davanti, come già detto, ci sono Cisse, Saelemaekers, che può agire anche sull'altra fascia, e il giovane Hutchinson. A destra, invece, il titolare è Pulisic, con Loftus-Cheek e Rabiot come degne alternative. Il francese può anche giocare al fianco di Modric, ma Amorim lo vede meglio vicino alla porta.

A questo punto, Moreira diventa la prima opzione per la fascia destra di centrocampo, facendo concorrenza a Chukwueze. Dall'altra parte, per una semplice questione di equilibrio, uno tra Bartesaghi e Estupinan, mentre Moreira (come detto da Amorim) potrà giocare anche insieme a Chukwueze in determinate partite, spostandosi dalla parte sinistra:

“Diego Moreira può giocare sia con sia al posto di Chukwueze. Se Chukwu dovesse mancare, con Moreira abbiamo messo un giocatore che non farà mutare l’identità della squadra. Ci saranno partite nelle quali giocheremo con due esterni molto offensivi. Se troviamo un centrocampo a quattro, ci può essere Bartesaghi per abbassarsi sulla linea della nostra difesa. Vedremo”.