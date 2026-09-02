Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha voluto spendere alcune parole su Fikayo Tomori
LeÃ£o saluta il Milan: "Ãˆ stato un viaggio incredibile. Non Ã¨ un addio, sarÃ² sempre uno di voi"
Il calciomercato del Milan si chiude tra le polemiche e lascia dietro a se una scia di forti perplessitÃ , con il caso Tomori al centro della bufera. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha voluto esprimere tutta la sua delusione legata all'ambiente rossonero.
Milan, parla Pellegatti
"Il reintegro di Tomori Ã¨ una cosa incredibile, ha scandalizzato tutti. Ma come?! I quattro epurati, i colpevoli di tutte le nefandezze, via tutti! E poi, una volta che il Milan non prende il difensore, si accorge che tra i difensori rimasti forse Tomori, dopo Gila e magari Pavlovic, Ã¨ ancora uno dei piÃ¹ affidabili. E allora hanno detto: 'Ma scusate, ma perchÃ© non reintegriamo Tomori?'. Ma dopo tutto quello che Ã¨ successo, l'hanno esposto al pubblico ludibrio... Anche Amorim aveva usato parole dure contro questi giocatori, dicendo di volere un ambiente sano. Noi stessi avevamo detto: 'Giusto: tra il discorso economico-tecnico e il discorso morale, Ã¨ corretto anteporre quello morale'. E dov'Ã¨ finito adesso il discorso morale?
Il fulcro della critica risiede nella mancanza di coerenza da parte della societÃ rossonera. Inizialmente la linea del tecnico era apparsa intransigente, orientata a punire i comportamenti nocivi per lo spogliatoio. Poi, senza l'arrivo in difesa, la societÃ ha voluto fare un passo indietro, reintegrando Tomori in rosa:
"Diciamo che questa fine del calciomercato ha sbalordito tutti e ha amareggiato tutti, perchÃ© non si Ã¨ capita la linea societaria per quel che riguarda Tomori. Se Tomori era stato considerato colpevole di tante cose che avevano rovinato l'ambiente di Milanello, adesso, improvvisamente, Ã¨ diventato un santo perchÃ© il Milan non ha preso l'ultimo difensore?! E allora lo rimettiamo dentro. Ãˆ veramente una decisione curiosa. Personalmente ne sono contento: contento come sarei stato se fosse rimasto Gimenez, perchÃ© mi sembra che lÃ davanti siamo scarni, mentre in difesa, con Tomori, siamo sicuramente piÃ¹ forti"
Se da un lato il suo reintegro rinforza la rosa, dall'altro evidenzia una chiara coperta corta del reparto difensivo. Il reintegro dell'inglese risolve un problema tattico, ma lascia aperti tantissimi punti interrogativi sulla gestione della societÃ
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