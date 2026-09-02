La sessione estiva di calciomercato del Milan, conclusasi ufficialmente ieri sera alle ore 20:00, passerà alla storia per l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG per la cifra record di 74 milioni di euro più bonus. L'attaccante portoghese classe 2001, reduce da un triennio a Parigi impreziosito da ben due trionfi consecutivi in Champions League, si attesta così come l'operazione in entrata più onerosa di sempre per il club di Via Aldo Rossi. Un investimento colossale che, come evidenziato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha sollevato non poche discussioni tra gli addetti ai lavori in merito alla congruità del prezzo.

Calciomercato Milan: l'impatto di Ramos tra Torino e il gol al Venezia

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I numeri al PSG e la fiducia di Rúben Amorim nel nuovo numero 9

Le prime risposte del campo stanno però confermando la bontà della scelta della dirigenza rossonera. Al debutto stagionale sul campo del Torino, pur marcato a uomo dalla retroguardia granata, l'attaccante lusitano ha dimostrato ottima propensione al dialogo con la squadra, cercando la porta nelle uniche due occasioni utili. Il vero riscatto è arrivato però alla prima davanti al pubblico di San Siro. Al minuto 69 del match contro il Venezia, Ramos ha capitalizzato un pregevole assist di Alexis Saelemaekers, trafiggendo il portiere avversario con un preciso diagonale mancino sul palo più lontano. I tifosi hanno già trovato il loro nuovo "Pistolero", richiamando alla memoria la tipica esultanza vista qualche anno fa al Milan con il polacco Krzysztof Piątek.L'analisi del quotidiano romano si sofferma sull'intelligenza tattica e sulla qualità nei movimenti del centravanti. Nonostante all'ombra della Torre Eiffel abbia spesso ricoperto il ruolo di prima alternativa ai titolari, Ramos non ha mai smarrito il proprio killer instinct. I numeri parlano chiaro: 45 reti e 10 assist in 131 apparizioni totali con i parigini, mantenendo una media realizzativa straordinaria di un gol ogni 120 minuti di gioco effettivo. Sotto la guida del connazionale Rúben Amorim, l'obiettivo del nuovo numero 9 è quello di incrementare ulteriormente il proprio fatturato, limando qualche errore di troppo sotto porta come i 3-4 gol falliti contro il Venezia prima di sbloccarsi. La sintonia tra il tecnico e il calciatore è totale: ci sono tutte le basi per un ciclo vincente in rossonero.