Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"

Conclusa la sessione estiva di calciomercato, in casa Milan la gestione dei fuori quota ha lasciato un'ultima, spinosa questione da risolvere per la dirigenza di Via Aldo Rossi. Se il difensore Fikayo Tomori è stato ufficialmente reintegrato da Rúben Amorim e Youssouf Fofana ha trovato una sistemazione *last minute* al Siviglia, l'etichetta di unico vero esubero della rosa rossonera spetta ora a Warren Bondo. Il centrocampista francese di origini congolesi, classe 2003, è rimasto a Milanello al termine di una giornata di trattative frenetica e ricca di colpi di scena burocratici.

Calciomercato Milan: il no alla MLS e il retroscena sugli slot FIFA

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La lista dei prestiti esteri e la pista turca per evitare la minusvalenza

Negli ultimi giorni di mercato, Bondo ha rispedito al mittente una ricca offerta proveniente dagli Stati Uniti, nello specifico dai San Jose Earthquakes, franchigia californiana della Major League Soccer (MLS). Il calciatore ha preferito attendere una proposta dall'Europa, dove mezza Serie A – con Bologna, Monza, Sassuolo e Udinese – ha effettuato timidi sondaggi senza però affondare il colpo. La pista più concreta portava in Ligue 1, con l'interesse di Le Havre, Lille, Monaco, Rennes e Troyes, tutte pronte a prenderlo in prestito. Il trasferimento in Francia è però clamorosamente sfumato a causa del regolamento FIFA:La dirigenza rossonera ha saturato i posti a disposizione con le cessioni temporanee di(Sparta Rotterdam),(Olympique Lione),(Tolosa),(RB Lipsia),(Porto) e l'ultimo partente(Siviglia). Di conseguenza, per Bondo restavano solo due vie:. Proprio quest'ultima opzione verrà cavalcata nelle prossime ore, guardando alla Süper Lig turca (con ilin prima fila) dove la finestra di mercato chiuderà dopodomani, venerdì 4 settembre. Acquistato nell'inverno 2025 per 15,5 milioni di euro (10,5 di base fissa e 5 di bonus), il classe 2003 ha collezionato appena 164 minuti in 5 presenze col Diavolo. Per evitare una sanguinosa minusvalenza a bilancio, il Milan punta ora a incassare una cifra vicina ai 7 milioni di euro.