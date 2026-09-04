A sole quarantotto ore dal big match contro la Juventus, Strahinja Pavlovic ha caricato l'ambiente in casa rossonera. Intervenuto ai microfoni di CBS Sports, il difensore serbo ha voluto tracciare un bilancio del campionato, analizzando la metamorfosi subita dal Milan.

Milan, Pavlovic: "Abbiamo cambiato gioco"

«La mia terza stagione qui è iniziata con due vittorie e spero possa continuare così. Quando giochi per il Milan hai sempre pressione. Abbiamo cambiato stile di gioco, molti di noi abbiamo giocato un altro tipo di calcio con Allegri, ma sono già abituato a questo tipo di ritmo con Amorim e mi piace. Quest’anno giochiamo con una linea alta, tanta pressione sugli avversari e vogliamo controllare la palla, sempre il controllo: non è facile da fare, ma dà soddisfazione e dobbiamo migliorarci».

Il difensore ha voluto analizzare sia le difficoltà che il potenziale del nuovo progetto costruito da Amorim, arrivato per sostituiree stravolgere qualsiasi punto di riferimento. Il serbo ha sottolineato come la sua terza stagione in Italia sia iniziata nel modo migliore possibile grazie a due vittorie consecutive, ricordando che la pressione a Milano è una vera e propria costante:

Successivamente, Pavlovic ha voluto spendere alcune parole su Goncalo Ramos, evidenziamo come l'attaccante sia gestendo con tantissima professionalità la pressione legata alle aspettative altissime nei suoi confronti, dicendo certo che il portoghese risulterà molto determinante per la squadra:

«Goncalo Ramos ha avuto una percorso diverso dal nostro negli ultimi anni, c’è molta pressione su di lui ma è un grande professionista. Lui ci aiuterà tanto».