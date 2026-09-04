Giornata piena zeppa di notizie per il Milan di Amorim. Il big match contro la Juventus si avvicina e, in occasione della sfida, Kolo Muani ha voluto mandare un vero e proprio avviso ai rossoneri, ma non è tutto. Amorim ha in mente una posizione 'nuova' per Diego Moreira. La notizia più piacevole, però,a arriva sul fronte rinnovi: trattative in corso per Rabiot e Pavlovic?

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

1. Milan, pronti due rinnovi

Ilsta già pensando a due rinnovi importantissimi: quelli di, entrambi in scadenza nel giugno del 2028. Il club, con il confronto già avviato da Cardinale, vuole blindare per il futuro su indicazione di

Rabiot è tornato protagonista con il nuovo tecnico, risultando decisivo contro Torino e Venezia con un gol e un assist, mentre Pavlovic si sta confermando come perno importantissimo della difesa rossonera.

2. Moreira, quale sarà la sua collocazione

, arrivato in rossonero per oltre 50 milioni di euro, non sarà il sostituto di Rafael Leao, come molti pensavano inizialmente., allenatore rossonero, lo vede sulla fascia destra nel suo consolidato 3-4-2-1, dove potrebbe giocarsi il posto proprio cono, in caso di necessità, finire proprio sulla sinistra.

La sua duttilità, venuta fuori proprio con addosso la maglia dello Strasburgo, permette ad Amorim di utilizzarlo sia come esterno di centrocampo sia in un ruolo molto più avanzato, diventando un vero e proprio elemento importante.

3. Maglia speciale in arrivo

Il, insieme ae ad, lancia una maglia speciale in edizione limitata ispirata al nuovo progetto discografico del rapper americano 'Don't Be Dumb'. Il design reinterpreta lo stile classico delle strisce del club di Via Aldo Rossi in chiave streetwear.

La capsule ASAP Rocky x PUMA x ACMilan sarà presentata ufficialmente a Milano, nel quartiere Tortona, il 9 settembre e sarà disponibile per un breve periodo di tempo, permettendo a tifosi ed appassionati di moda di conquistare un vero e proprio pezzo unico.

4. Le parole di Kolo Muani

La terza giornata di Serie A si prospetta di fuoco, con diversi big match in programma che potrebbero dare una ridisegnata iniziale alla lotta scudetto. Sabato il programma propone, mentre la ciliegina sulla torta è proprio, in programma domenica sera alle 20:45.

In vista dello scontro tra i bianconeri e i rossoneri, Kolo Muani ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni scoppiettanti, riferendo che la sfida è molto importante ma che comunque, nonostante l'avversaria sia il Milan, si dice molto tranquillo. Il Milan di Amorim, trascinato da Gonçalo Ramos, avrà un compito ben preciso: espugnare l'Allianz Stadium e conquistare 3 punti importantissimi, dando continuità alle vittorie precedenti. Ecco, di seguito, un'estratto delle parole del calciatore bianconero:

"Sarà un test molto importante, anche il Milan è una grande squadra: e noi dobbiamo farci trovare pronti. E poi sono curioso, non ho mai giocato contro di loro...."