Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Gasperini: “Ultimamente abbiamo fatto un’altra ottima prestazione col Milan”

CONFERENZA STAMPA

Gasperini: “Ultimamente abbiamo fatto un’altra ottima prestazione col Milan”

Gasperini: 'Ultimamente abbiamo fatto un’altra ottima prestazione col Milan'
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza prima del match contro il Napoli ritornando a parlare della prestazione messa in campo contro il Milan poco tempo fa
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Napoli-Roma, match in programma stasera allo stadio Diego Armando Maradona. Gasperini, nel rispondere ad una domanda legata alle difficoltà riscontrate contro le grandi, è voluto ritornare a parlare del match fatto contro il Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Gasperini ritorna sul match

—  

Vi siete chiesti perché c’è questa difficoltà magari a fare punti contro le grandi? È solo una questione di sfortuna o c’è uno step di mentalità che la squadra deve fare, secondo lei?

LEGGI ANCHE

"No, più che di mentalità dobbiamo fare un salto tecnico. È evidente che quando le cose si ripetono nel tempo, probabilmente c’è ancora una differenza che sicuramente si è assottigliata, che è dettata anche dalle prestazioni che abbiamo fatto nel girone d’andata un po’ con tutte quante le squadre che sono insieme o davanti a noi. Ultimamente abbiamo fatto un’altra ottima prestazione col Milan, almeno lì non abbiamo perso, abbiamo fatto il risultato.

LEGGI ANCHE: Chaka Traorè sulle orme di Bartesaghi? Il talento del Milan Futuro è decisivo e sta segnando tanto

Io credo che rispetto all’inizio del girone d’andata, noi siamo indubbiamente cresciuti, anche se purtroppo stiamo vivendo questa emergenza che però non riguarda solamente noi, obiettivamente riguarda anche altre squadre. È chiaro che questa emergenza ci dà fastidio, perché siamo molto convinti che siamo competitivi se quando possiamo esserci tutti. Questa continua mancanza di un giocatore o di un altro è qualcosa che ci sta un po’ rallentando, però abbiamo anche entusiasmo e domani è un’altra possibilità, giochiamo contro il Napoli e quindi anche lì avremo un’altra risposta a questi quesiti".

Leggi anche
Pisa-Milan, Hiljemark sconsolato: “Ripartire sarà difficile”
Pisa-Milan, Nicolas non ci sta: “Abbiamo fatto una buona gara”

© RIPRODUZIONE RISERVATA