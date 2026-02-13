Pianeta Milan
CONFERENZA

Pisa-Milan, Nicolas non ci sta: “Abbiamo fatto una buona gara”

Pisa-Milan, Nicolas non ci sta: “Abbiamo fatto una buona gara” - immagine 1
Nicolas, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Pisa-Milan, partita della 25^ giornata di Serie A
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Nicolas, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Un giudizio sulla partita: "C'è rammarico perché abbiamo fatto una buona gara. Ovvio che dobbiamo migliorare, soprattutto sull'aspetto dell'attenzione, soprattutto alla fine, anche perché un punto ci avrebbe aiutato anche a livello morale. Tornare titolare è stata una grande emozione".

Quando ha saputo che avrebbe giocato: "Ho saputo ieri, l'altro ieri che avrei giocato. Mi sono sempre allenato come se dovessi giocare, quindi la serietà di questo gruppo, me compreso, il Pisa ne aveva bisogno e ci dovevo essere".

Sul gol di Loftus-Cheek e il rigore di Fullkrug: "Non ho rivisto il gol di Loftus. In settimana chiariremo con il mister. La verità, non ho visto rigori suoi, quindi ho voluto aspettare fino alla fine. Per fortuna, o anche per bravura, sono riuscito a farlo sbagliare".

Cosa si sono detti negli spogliatoi: "C'è rammarico per una partita così, giocata contro il Milan. Sappiamo che il calcio è così, se sbagli contro questi campioni prendi gol. Abbiamo dimostrato che non abbiamo mai mollato. Oggi abbiamo fatto una buona gara, e questo fa vedere che ci crediamo e puntiamo alla salvezza".

