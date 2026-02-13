Pisa-Milan, Allegri pragmatico: “Vincere le partite non è mai facile”

Su Modric: "C'è da dire che siamo fortunati ad averlo, e soprattutto io e i ragazzi che tutti i giorni si allenano con un giocatore perfetto sotto l'aspetto tecnico e caratteriale".
Sul cambio di Nkunku e il rigore di Fullkrug: "Su Fullkrug gli ho indicato io, quindi ero sereno. Invece i rigori si tirano e si sbagliano. Per quanto riguarda Nkunku è stata una scelta tecnica, perché serviva un centravanti e Fullkrug ha fatto un'ottima partita".
Che differenza ha trovato col Pisa di Hiljemark: "Partita molto pericolosa, perché ricordando le partite giocate qui ha sempre tenuto la testa alta, e ha tenuto sempre le partite in piedi. Comunque si rendono sempre pericolosi".
Come passerà San Valentino: "Oramai San Valentino è andato...Vedrò le partite, è normale, faccio questo mestiere".
