Pisa-Milan, Allegri pragmatico: “Vincere le partite non è mai facile”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Un giudizio sulla partita: "Non era semplice riprendere dopo aver giocato le ultime due partite a distanza di 9 giorni. Poi sono partite dove il Pisa chiudeva molto bene, noi potevamo giocare un po' più puliti e dovevamo riempire piùà l'area. Nel secondo tempo dopo l'uno a zero abbiamo avuto il 2 a 0 sbagliato, il rigore sbagliato. Queste partite sono pericolosissime, perché il Pisa è stato bravissimo a restare nella partita. In quei momenti puoi abbassare l'attenzione, e così è stato. Bisogna prendere i 3 punti, vincere le partite non è mai semplice. Ora penseremo a Como".

Su Modric: "C'è da dire che siamo fortunati ad averlo, e soprattutto io e i ragazzi che tutti i giorni si allenano con un giocatore perfetto sotto l'aspetto tecnico e caratteriale".

Sul cambio di Nkunku e il rigore di Fullkrug: "Su Fullkrug gli ho indicato io, quindi ero sereno. Invece i rigori si tirano e si sbagliano. Per quanto riguarda Nkunku è stata una scelta tecnica, perché serviva un centravanti e Fullkrug ha fatto un'ottima partita".

Che differenza ha trovato col Pisa di Hiljemark: "Partita molto pericolosa, perché ricordando le partite giocate qui ha sempre tenuto la testa alta, e ha tenuto sempre le partite in piedi. Comunque si rendono sempre pericolosi".

Come passerà San Valentino: "Oramai San Valentino è andato...Vedrò le partite, è normale, faccio questo mestiere".

