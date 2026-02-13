Pisa-Milan, Allegri pragmatico: “Vincere le partite non è mai facile”

Un giudizio sulla partita: "Non era semplice riprendere dopo aver giocato le ultime due partite a distanza di 9 giorni. Poi sono partite dove il Pisa chiudeva molto bene, noi potevamo giocare un po' più puliti e dovevamo riempire piùà l'area. Nel secondo tempo dopo l'uno a zero abbiamo avuto il 2 a 0 sbagliato, il rigore sbagliato. Queste partite sono pericolosissime, perché il Pisa è stato bravissimo a restare nella partita. In quei momenti puoi abbassare l'attenzione, e così è stato. Bisogna prendere i 3 punti, vincere le partite non è mai semplice. Ora penseremo a Como".