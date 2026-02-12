Pianeta Milan
Pisa-Milan, Allegri sugli arbitri: “Ora c’è il VAR che aiuta ed è importante, però…”

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, alla vigilia di Pisa-Milan ha parlato in conferenza stampa: le parole sugli arbitri e VAR...
Domani sera, alle ore 20:45, presso la 'Cetilar Arena', andrà in scena il match tra il Pisa di Oscar Hiljemark e il Milan di Massimiliano Allegri, gara che  inaugurerà la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri andranno alla ricerca di 3 punti fondamentali per cercare di recuperare il distacco dall'Inter: attualmente il diavolo risiede al 2 posto in classifica a quota 50 punti, ma con una partita in meno rispetto ai nerazzurri (attualmente a 58 punti).

Nella classica conferenza stampa della vigilia, l'allenatore rossonero ha voluto toccare un tema molto delicato in Serie A: gli arbitri e l'utilizzo del VAR. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, parla Allegri

—  

"50 o 60 anni fa c'erano discussioni sugli arbitri, ora c'è il VAR che aiuta ed è importante. Stanno lavorando e cercano di migliorare. Però io dico sempre che il VAR, la cosa più importante è l'oggettività. Tutto il resto è soggettivo e ci sarà sempre polemica. Se te li danno a favore si sta zitti, contro ci si arrabbia.

Essendo soggettivo a uno può andare in modo e a uno in un'altra. Ci saranno sempre polemiche. Stanno migliorando, ma il miglioramento arriva solo sull'oggettività, non sulla soggettività. Un conto è il campo e un conto è la telecamera. È stato meraviglioso, ci siamo messi a commentare una roba successa in Inghilterra con Man City-Liverpool, meravigliosi. Sarebbe meglio parlare di tecnica, dove c'è da migliorare".

