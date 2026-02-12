Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Allegri: “Vincere è difficile: vince uno. Potevamo fare meglio in Coppa Italia”

CONFERENZA

Milan, Allegri: “Vincere è difficile: vince uno. Potevamo fare meglio in Coppa Italia”

Milan, Allegri: 'Vincere è difficile: vince uno. Potevamo fare meglio in Coppa Italia'
Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, alla vigilia di Pisa-Milan - partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 - ha parlato in conferenza stampa a Milanello della stagione finora disputata dai suoi calciatori. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Domani sera, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', la partita tra il Pisa di Oscar Hiljemark e il Milan di Massimiliano Allegri inaugurerà la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Buon campionato, finora, per il Diavolo che - partendo dall'ottavo posto in classifica dell'ultima, tragica annata - adesso è secondo in graduatoria, con 50 punti, alle spalle dell'Inter capolista, che ne ha 58.

Anche di questo, oggi, in conferenza stampa a Milanello, Allegri ha parlato con i cronisti presenti: "Finora siamo messi bene in classifica, vincere non è normale, è difficile. Vince uno. Siamo partiti per tornare in Champions League e siamo nelle prime quattro", ha esordito Allegri, il cui auspicio è quello di continuare a stare in quella posizione per poi poter tentare lo sprint finale per il titolo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pisa-Milan, la conferenza stampa di Allegri alla vigilia >>>

"Potevamo fare meglio in Coppa Italia sicuramente, è un rammarico - ha ammesso, alla vigilia di Pisa-Milan, il tecnico livornese -. Però dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo. Sapendo che le altre sono forti. Per arrivare nelle prime quattro serve fare una bella stagione. Pensiamo solo a fare".

Leggi anche
Milan, Allegri: “Nkunku? Era questione di ambientamento. Ha una tecnica straordinaria”
Milan, Allegri: “Firmerei per lo spareggio Scudetto?”. Ecco la risposta del tecnico

© RIPRODUZIONE RISERVATA