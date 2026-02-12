Domani sera, alle ore 20:45 , alla 'Cetilar Arena', la partita tra il Pisa di Oscar Hiljemark e il Milan di Massimiliano Allegri inaugurerà la 25^ giornata della Serie A 2025-2026 . Buon campionato, finora, per il Diavolo che - partendo dall'ottavo posto in classifica dell'ultima, tragica annata - adesso è secondo in graduatoria, con 50 punti , alle spalle dell' Inter capolista, che ne ha 58 .

Anche di questo, oggi, in conferenza stampa a Milanello, Allegri ha parlato con i cronisti presenti: "Finora siamo messi bene in classifica, vincere non è normale, è difficile. Vince uno. Siamo partiti per tornare in Champions League e siamo nelle prime quattro", ha esordito Allegri, il cui auspicio è quello di continuare a stare in quella posizione per poi poter tentare lo sprint finale per il titolo.