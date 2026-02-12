Al tecnico dei rossoneri, infatti, è stato chiesto: "Firmeresti per lo spareggio con l'Inter?". Allegri ha prima ironizzato: "Spareggio dove?", poi ridendo, ha aggiunto: "Assolutamente". L'allenatore del Milan ha però sottolineato quanto i nerazzurri siano in prima linea per la vittoria del campionato.

"In 24 partite, ne hanno vinte 19, con 4 sconfitte e un pareggio. Negli ultimi 5-6 anni, hanno sempre combattuto per lo Scudetto o lo hanno vinto - ha chiarito Allegri -. Intanto, cerchiamo di vincere a Pisa, che non è semplice, e che è la prima delle quattro partite (le altre contro Como, Parma e Cremonese) che ci porterà al derby. Poi vediamo".