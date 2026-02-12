Pianeta Milan
Milan, Allegri: “Firmerei per lo spareggio Scudetto?”. Ecco la risposta del tecnico

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Milan, 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco come ha risposto ad una domanda intrigante su un eventuale spareggio Scudetto con l'Inter
Il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena' di Pisa per affrontare i padroni di casa, guidati da qualche giorno dal nuovo allenatore, lo svedese Oscar Hiljemark, per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026.

Pisa-Milan, che risposta divertente di Allegri

Una gara importante, per ambedue le compagini: il Pisa, attualmente, è ultimo in classifica, con 15 punti, pari merito con l'Hellas Verona; il Milan, invece, è secondo, a quota 50, a 8 punti di distanza dall'Inter capolista. E c'è stato chi, oggi, in conferenza stampa a Milanello, ha rivolto ad Allegri una domanda intrigante a tal proposito.

Al tecnico dei rossoneri, infatti, è stato chiesto: "Firmeresti per lo spareggio con l'Inter?". Allegri ha prima ironizzato: "Spareggio dove?", poi ridendo, ha aggiunto: "Assolutamente". L'allenatore del Milan ha però sottolineato quanto i nerazzurri siano in prima linea per la vittoria del campionato.

"In 24 partite, ne hanno vinte 19, con 4 sconfitte e un pareggio. Negli ultimi 5-6 anni, hanno sempre combattuto per lo Scudetto o lo hanno vinto - ha chiarito Allegri -. Intanto, cerchiamo di vincere a Pisa, che non è semplice, e che è la prima delle quattro partite (le altre contro Como, Parma e Cremonese) che ci porterà al derby. Poi vediamo".

