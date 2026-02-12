Come di consueto, Allegri ha diramato il bollettino infortunati che, questa volta, è stato foriero di buone notizie per i tifosi del Milan. "Stanno tutti bene, Christian Pulisic ieri ha fatto per la prima volta allenamento con la squadra. Sarà a disposizione, ma ha 15-20'. Rafael Leão sta molto meglio, è a disposizione".