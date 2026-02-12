Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Pisa-Milan, Allegri dirama il bollettino infortunati: le rivelazioni su Pulisic e Giménez

CONFERENZA

Pisa-Milan, Allegri dirama il bollettino infortunati: le rivelazioni su Pulisic e Giménez

Pisa-Milan, Allegri dirama il bollettino infortunati: le rivelazioni su Pulisic e Giménez
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato da poco in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026: alla 'Cetilar Arena' ci sarà anche Christian Pulisic. Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

Domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha presentato i temi principali della sfida contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark nella conferenza stampa della vigilia tenuta a Milanello.

Come di consueto, Allegri ha diramato il bollettino infortunati che, questa volta, è stato foriero di buone notizie per i tifosi del Milan. "Stanno tutti bene, Christian Pulisic ieri ha fatto per la prima volta allenamento con la squadra. Sarà a disposizione, ma ha 15-20'. Rafael Leão sta molto meglio, è a disposizione".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pisa-Milan, la conferenza stampa di Allegri alla vigilia >>>

Allegri ha concluso: "Santiago Giménez sta molto meglio, può tornare a disposizione nel giro di un mesetto. Alexis Saelamaekers non ci sarà, ma sta molto meglio: vediamo se sarà a disposizione mercoledì contro il Como". La sorpresa, quindi, del rush finale dell'annata in corso potrebbe essere il rientro anticipato del 'Bebote', la cui tabella di marcia verso il recupero sta procedendo al meglio.

Leggi anche
Pisa-Milan: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri
Verona, l’allenatore Sammarco: “Cissè? Gli ha fatto bene andare …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA