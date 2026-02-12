Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato da poco in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026: alla 'Cetilar Arena' ci sarà anche Christian Pulisic. Le ultime news
Domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha presentato i temi principali della sfida contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark nella conferenza stampa della vigilia tenuta a Milanello.
Come di consueto, Allegri ha diramato il bollettino infortunati che, questa volta, è stato foriero di buone notizie per i tifosi del Milan. "Stanno tutti bene, Christian Pulisic ieri ha fatto per la prima volta allenamento con la squadra. Sarà a disposizione, ma ha 15-20'. Rafael Leão sta molto meglio, è a disposizione".