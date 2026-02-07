Milan, senti l'allenatore del Verona Sammarco: 'Cissè? Gli ha fatto bene ...'

Il nuovo allenatore del Verona Paolo Sammarco (ex tecnico della Primavera della squadra veneta) ha parlato di Alphadjo Cissè, nuovo attaccante del Milan che giocherà in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Ecco le parole in conferenza stampa (dichiarazioni da Tuttomercatoweb).
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Verona, l’allenatore Sammarco: “Cissè? Gli ha fatto bene andare …”
ULTIME MILAN NEWS
Verona, l’allenatore Sammarco: “Cissè? Gli ha fatto bene andare …”
Il nuovo allenatore del Verona Paolo Sammarco ha parlato in conferenza stampa anche del nuovo talento del Milan Alphadjo Cissè. L'estratto da 'Tuttomercatoweb'
"Su Cissè credo che gli abbia fatto bene andare al Catanzaro, ha dimostrato tutto il suo valore, in bocca al lupo per la sua carriera. Sui ragazzi della Primavera stanno crescendo e facendo benissimo, qualcuno è stato chiamato in prima squadra e mantiene il ritmo, al livello degli altri. In questi tre giorni abbiamo lavorato, non è detto che ci sia spazio ora o più avanti, ma sicuramente sono vicini ai ritmi della prima squadra". In Serie B ha 21 presenze, con 6 gol e un assist. Il Milan ha investito molto sul giocatore, visto che ha speso circa 8 milioni di euro per strapparlo al Verona e alla concorrenza del PSV.
© RIPRODUZIONE RISERVATA